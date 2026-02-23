와들, 쇼핑몰 운영 AI 에이전트 '젠투'로 美 진출

미국 법인 대표로 조용원 이사 선임

인공지능(AI) 스타트업 와들은 자사 AI 성장 에이전트 '젠투(Gentoo)'를 앞세워 미국 샌프란시스코에 자회사 '와들랩스(Waddle Labs)'를 설립하고 글로벌 시장 진출을 본격화한다고 23일 밝혔다. 미국 법인 대표는 와들의 공동 창업자인 조용원 이사가 맡는다.

미국 법인 설립에 앞서 와들은 지난해 8월 미국 샌프란시스코에서 오픈AI가 주최한 'OpenAI GPT-5 해커톤'에서 글로벌 93개 팀 중 1위를 차지하며 기술력을 입증한 바 있다. 또한 지난해 9월 미국 쇼피파이 앱스토어에 젠투 출시 이후 현재까지 샌프란시스코와 로스앤젤레스 등 미국 브랜드 10여 곳과 유료 계약을 체결하며 시장 검증을 진행해왔다.

이를 바탕으로 와들은 현지화 테스트를 실시, 첫 출시 직후 젠투를 도입한 4개 이커머스 기업들의 경우 4개월이 지난 시점인 현재 월평균 거래액이 35% 이상 증가하는 결과를 이끌어 냈다. 국내에서 젠투는 이용자와의 대화를 통해 구매 전환을 개선하고 반복 문의를 자동화하는 'AI 점원' 역할에 집중했다면 글로벌 버전은 국내에서 축적된 이용자 대화 데이터로 구축한 디지털 클론(가상 고객)을 활용해 쇼핑몰 전반에서 구매 전환을 저해하는 요소를 진단하고 개선하는 'AI 쇼핑몰 운영자'의 역할을 하는 것이 특징이다.

와들은 미국 시장에서도 'AI 기반 실시간 전환율 개선' 전략을 중심으로 이커머스 기업들을 공략할 계획이다. 단순 챗봇이 아닌, 실제 매출 전환과 주문 증대를 목표로 하는 실행형 AI 에이전트로 포지셔닝하고 현지 파트너십 확대와 고객 데이터 기반 모델 고도화를 병행, 북미 전역으로 사업 범위를 확장해 나갈 예정이다.





조용원 와들랩스 대표는 "작년 오픈AI 해커톤 이후로 젠투의 기술력이 세계 무대에서도 경쟁력이 있다는 자신감을 가지게 됐고 이를 계기로 미국 현지에서 실제 계약까지 이어지는 등 사업을 빠르게 확장하게 됐다"며 "미국 시장에 최적화된 AI 구조를 지속적으로 고도화해 글로벌 이커머스 사업자의 매출 성장을 실질적으로 지원하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

