"부담금은 높고 보상가는 낮게?"…권익위, '토지가격' 적용 기준 재산정 의견표명

박재현기자

입력2026.02.23 09:35

수정2026.02.23 09:36

보상금 산정 표준지 기준 부담금 재산정 요구
관할 지방정부, 권익위 의견 수용…조정 기대

국민권익위원회가 토지보상금 산정 표준지를 기준으로 개발부담금을 재산정하란 의견을 표명했다. 공시지가 차이로 인해 소유자에게 손해가 발생하는 불합리가 개선될 것으로 기대된다.


국민권익위원회는 개발 부담금과 보상금을 산정하면서 각각 다른 표준지를 선정함에 따라 표준지 간 공시지가 차이로 인해 소유자에게 손해가 발생한 사안에 대해 보상금과 부담금이 동일한 표준지를 기준으로 평가되도록 재산정할 것을 행정기관에 의견 표명했다고 23일 밝혔다.


"부담금은 높고 보상가는 낮게?"…권익위, '토지가격' 적용 기준 재산정 의견표명 세종시 정부세종청사 국민권익위원회. 김현민 기자
당초 행정기관은 개발행위허가에 따른 부담금을 높은 지가의 표준지를 기준으로 산정해 왔다. 이후 공익사업에 따른 보상금은 낮은 지가의 표준지를 기준으로 다르게 지급해 부담금이 과도하게 납부됐다는 비판이 제기된 바 있다.


권익위에 따르면 A씨는 2010년 자신이 소유한 임야 부지에 건축물 2개 동을 지었다. 당시 관할 지방정부는 인근 '토지 1'을 표준지로 해 개발부담금을 8억원으로 산정·통보했다. 그런데 이후 A씨 소유의 토지가 산업단지 조성 공사에 편입됐다. 이에 지방정부는 2018년 5월 토지보상금을 산정할 때 개발부담금 부과 시 적용한 표준지가 아닌 인근 '토지 2'를 표준지로 해 보상금을 산정했다.


A씨는 "개발부담금을 부과할 땐 공시지가가 높은 표준지를 기준으로 산정하고 토지보상금은 공시지가가 낮은 표준지를 기준으로 산정했다"며 부담금에 비해 보상금이 턱없이 낮게 산정된 게 부당하다는 행정소송을 제기했다. 법원은 이를 기각하자 A씨는 권익위에 고충 민원을 제기했다.


권익위 조사에 따르면 A씨가 소유한 토지는 왕복 2차로의 주도로에서 약 350m 떨어졌다. 개발부담금 부과 시 표준지로 적용한 인근 '토지 1'은 주도로와 접한 상업용 토지였고, 보상금 산정 시 표준지로 적용한 인근 '토지 2'는 주도로와 180m가량 떨어진 주거용 토지로 파악됐다. 두 표준지의 도로 여건과 토지 이용 현황이 다르다 보니 2010년 기준 공시지가는 갑절 이상 차이가 났다. 인근 '토지 1'의 공시지가는 1㎡당 57만2000원이었지만, '토지 2'는 28만2000원에 불과했다.


이에 권익위는 ▲A씨 소유 토지에 대해 인근 토지 2를 표준지로 산정한 보상금이 법원 판결로 확정된 점 ▲인근 토지 1과 인근 토지 2는 도로 여건과 토지이용 현황이 현저히 다르고 2010년 기준의 공시지가도 2배 이상 차이가 나서 표준지 선정에 있어 객관성과 정당성을 인정하기 어려운 점 ▲과세하는 부담금은 높게, 공익사업 시행에 따른 보상금은 낮게 산정되도록 표준지를 달리 선정한 것은 공정한 평가라고 보기 어려운 점 ▲고액의 부담금에 연체로 인한 가산금까지 누적되어 과도한 조세부담을 초래하는 점 등을 고려해 법원이 판결로 확정한 보상금 산정 기준 표준지를 근거로 부담금을 재산정하는 게 바람직하다는 의견을 냈다. 관할 지자체도 권익위 의결을 수용했다.


김남두 권익위 고충민원심의관은 "사유재산에 대한 평가는 보상금 지급 목적이든 세금 부과 목적이든 동일한 기준으로 평가해야 한다"며 "각각 다른 기준으로 국민에 재산상 손해를 입히지 말아야 한다"고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

