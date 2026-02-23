전분당 담합 의혹…대상 이어 사조씨피케이, 제품 가격 5% 인하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전분·물엿·과당 등 전분당 주요 품목 3~5% 내려

이창주 대표 "정부의 물가 안정 정책에 부응"

사조그룹의 전분 및 당류(전분당) 제조·판매 업체 사조씨피케이(CPK)가 전분당 주요 제품 가격을 내린다.

사조CPK는 옥수수를 주원료로 한 전분·물엿·과당 등 전분당 주요 품목 가격을 3~5% 인하한다고 23일 밝혔다. 인하율은 품목별로 차등 적용된다.

사조씨피케이 제공.

이번 조치는 실수요처와 대리점은 물론 기업간거래(B2B), 소비자거래(B2C) 등 국내 전 유통 경로에 일괄 적용된다. 회사 측은 원재료 가격 변동과 시장 상황을 종합적으로 고려해 제조 원가 상승으로 부담이 커진 거래처의 비용을 완화하기 위한 결정이라고 설명했다.

전분당은 과자·음료·소스 등 가공식품 전반에 사용되는 원재료다. 업계에서는 이번 인하가 식품업계의 원가 부담을 일부 덜어 소비자 가격 안정에도 일정 부분 영향을 줄 수 있을 것으로 보고 있다.

이창주 사조CPK 대표는 "가계 부담을 덜고 소비자 혜택을 확대하기 위해 가격 인하를 결정했다"며 "정부의 물가 안정 정책에 부응하고 파트너사와의 상생을 지속해서 실천하겠다"고 말했다.

앞서 대상도 지난 13일 '청정원' 올리고당·사과올리고당·요리올리고당 등 올리고당류 3종과 청정원 물엿 등 소비자용 제품 가격을 일괄 5% 인하한 바 있다.





한편 공정거래위원회는 최근 생활물가와 직결된 기초식품 원재료 시장 전반에 대한 담합 여부를 점검하고 있다. 설탕과 밀가루에 이어 전분당 시장으로 조사 범위를 넓혔다. 공정위는 전분당 시장을 과점하고 있는 사조CPK, 대상, 삼양사, CJ제일제당 등 4개 업체를 상대로 가격 담합 여부를 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

