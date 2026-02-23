용인시, 산단外 공업지역 대상 민간개발사업 5월까지 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공업용·산업유통형 용지에 생태자연도·경사도 기준 완화

경기도 용인시는 대규모 반도체 프로젝트에 맞춰 소재·부품·장비(소부장) 기업 산업 생태계를 조성하기 위해 산업단지 외 공업지역에 대한 민간 개발 공모를 5월 말까지 실시한다고 23일 밝혔다.

AD

이번 공모는 반도체 생태계 조성을 위한 산업용지 확대 공급전략에 따른 후속 조치다. 시는 산업용지의 다양한 공급 방식을 도입해 반도체 소부장 기업의 계획적 입지를 지원하기로 했다.

시는 산업단지 외 공업지역에 대한 지구단위계획, 도시개발사업 등에 대한 민간 투자의향서를 받은 뒤 6월부터 내부 검토 및 부서 협의, 산업입지 정책자문회의 등을 진행할 예정이다.

시는 접수된 투자의향서를 관련 부서와 공유해 사전 사업추진 가능성을 확인하고, 산업입지 정책자문을 통해 반도체 생태계 기여도, 미래 성장산업 적합성, 탄소중립·에너지 전략 반영 여부, 지역경제 활성화 효과 등을 종합적으로 검토할 방침이다.

시는 특히 지난해 개정한 시가화예정용지 운영 기준을 홍보해 민간의 참여를 높일 계획이다. 시가화예정용지는 도시의 발전에 대비해 시가화에 필요한 개발공간을 확보하기 위한 용지로, 계획적으로 정비 또는 개발할 수 있는 토지이다.

이번 개정으로 공업용·산업유통형 용지는 국토환경성평가 등급과 상관없이 생태자연도 2등급 지역도 개발이 가능해졌다. 경사도 기준 역시 '임야 15도 미만'에서 '대상지 전체 15도 미만'으로 완화됐다.





AD

이상일 시장은 "용인이 반도체 중심도시로 도약하기 위해서는 기업의 요구에 부응하는 산업용지 공급이 필수"라며 "민간의 다양한 개발 제안을 사전에 검토해 신속하고 효율적인 입지 환경을 구축하겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>