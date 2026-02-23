듀켐바이오·뉴로핏, 방사성의약품·AI 결합 뇌질환 진단 플랫폼 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파킨슨병·알츠하이머 진단 대기시간 단축 목표

검사 효율 최대 4배 향상 기대

듀켐바이오와 뉴로핏은 방사성의약품과 인공지능(AI)을 결합한 퇴행성 뇌질환 진단 플랫폼 공동 개발 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

듀켐바이오 기업 로고 이미지. 듀켐바이오

AD

차세대 플랫폼은 방사성의약품 기반 PET 검사에 AI 영상 생성·분석 기술을 접목해 파킨슨병과 알츠하이머병 진단 효율을 높이는 것이 핵심이다.

현재 파킨슨병 및 알츠하이머병 진단을 위한 PET 검사는 방사성의약품 주사 후 약물이 뇌에 충분히 분포될 때까지 90~120분을 기다려야 한다. 검사 대상이 대부분 고령 환자임에도 긴 대기시간과 장비와 인력 한계로 검사 회전율 개선에도 제약이 있다.

이번에 개발되는 플랫폼은 초기 촬영 영상만으로 AI가 약물 분포가 완료된 시점의 고해상도 영상을 예측·생성하는 방식이다. 환자 체류 시간을 단축하고 동일 시간 내 검사 처리량을 3~4배 늘릴 수 있을 것으로 기대된다.

하나의 AI 기술로 파킨슨병과 알츠하이머병을 모두 적용할 수 있는 다질환 구조를 갖춘 것이 특징이다. AI가 병변의 방사성의약품 섭취 정도와 변화 추이를 분석해 의료진에게 종합 판독 리포트를 제공하는 기능도 포함될 예정이다.

뉴로핏은 특허 기반의 'AI 조기 진단영상 생성·분석' 소프트웨어 개발과 의료기기 인허가를 담당한다. 듀켐바이오는 파킨슨병 진단제 '18F-FP-CIT'와 알츠하이머병 진단제 '비자밀', '뉴라체크' 등에 해당 소프트웨어를 적용한 임상시험과 국내외 허가 절차를 추진한다.

듀켐바이오는 검사 회전율 향상에 따른 진단제 사용량 증가로 진단 사업 성장을 기대하고 있다. 뉴로핏은 방사성의약품과 AI 소프트웨어를 결합한 융합 모델을 통해 추가적인 수익 기반을 확보한다는 전략이다.





AD

양사는 향후 임상 및 인허가 절차를 거쳐 국내외 상업화를 추진할 계획이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>