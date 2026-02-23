아이브, IFPI 글로벌 앨범 차트 3년 연속 진입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그룹 아이브(IVE)가 3년 연속 국제음반산업협회(IFPI) '글로벌 앨범 세일즈 차트'에 이름을 올렸다고 스타쉽엔터테인먼트가 23일 밝혔다.

IFPI가 최근 발표한 '2025년 글로벌 앨범 세일즈 차트'에 따르면 아이브의 미니 3집 '아이브 엠파시'와 미니 4집 '아이브 시크릿'은 각각 9위와 20위를 기록했다.

아이브는 2023년 정규 1집 '아이해브 아이브'를 시작으로 3년 연속 해당 차트에 진입했다. 특히 이번 차트 상위 10위권 내에 이름을 올린 걸그룹은 아이브가 유일하다.

IFPI 글로벌 앨범 세일즈 차트는 전 세계 실물 앨범 판매량과 디지털 앨범 다운로드 수 등을 합산해 순위를 매긴다. 아이브는 3년간 총 5개의 앨범을 차트에 올렸다.

아이브는 2022년 발매한 싱글 2집 '러브 다이브' 이후 선보인 모든 앨범이 100만장 이상의 판매고를 기록하며 7연속 밀리언셀러에 등극했다. 또한 2년 연속 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자' 무대에 올랐으며, 현재 두 번째 월드투어 '쇼 왓 아이 엠'을 통해 해외 관객을 만나고 있다.





아이브는 이날 오후 6시 정규 2집 '리바이브 플러스'를 발매한다. 타이틀곡은 '블랙홀'이다. 지난 9일 선공개한 '뱅뱅'은 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 6위에 진입했다.





