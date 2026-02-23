삼성전자, '8kg 얼음량' 비스포크 AI 얼음정수기 출시

유해물질 82종 제거…국내 최다 수준

목소리 식별해 사전설정 출수량 제공

삼성전자가 하루 최대 8kg 제빙 성능에 인공지능(AI) 기반 사용자 맞춤 기능을 갖춘 '비스포크 AI 얼음정수기'를 출시했다고 23일 밝혔다.

비스포크 AI 얼음정수기는 하루 최대 얼음 1000개를 만들고, 얼음 100개를 동시에 저장할 수 있다.

삼성전자 모델이 하루 최대 8kg의 강력한 제빙 성능에 AI 기반 사용자 맞춤 기능을 갖춘 '비스포크 AI 얼음정수기' 신제품을 소개하고 있다. 삼성전자

신제품은 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기·음용수 실험 기관인 NSF 인터내셔널에서 공식 인증을 받은 '4단계 필터 시스템'을 적용했다.

4단계 필터 시스템은 머리카락 두께보다 1000배 가는 초정밀 필터가 포함돼 있어 미세플라스틱부터 납·수은·크롬 등 유해 중금속, 마이크로시스틴 등 유해 물질 82종을 걸러낸다. 이는 국내에 출시된 카운터탑 정수기 중 최다 수준이다.

직수관·아이스룸·아이스 트레이를 전기분해 살균하는 'AI 맞춤 살균' 기능도 적용됐다. 직수관은 3일, 아이스룸과 아이스 트레이는 30일 주기로 살균하며 이를 통해 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 녹농균, 폐렴간균을 99.9% 제거한다.

특히 사용자의 음수 패턴을 학습해 정수기를 사용하지 않는 시간에 맞춰 자동으로 살균한다.

직수관은 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재로 제작했다. '자동 잔수 비움' 기능으로 장시간 미사용 시 4시간마다 남은 물을 자동으로 배출해 미생물 증식을 방지한다.

AI 기반 사용자 맞춤 기능도 갖췄다. 신제품은 AI 음성 비서 '빅스비'를 지원해 사용자가 음성 명령만으로 정수기를 사용할 수 있다. 특히 가족 구성원의 목소리를 구분하는 '보이스 ID'가 적용돼 각 구성원이 사전에 설정한 출수량과 모드에 맞춰 자동으로 물을 제공한다.

사용자는 스마트싱스나 제품 스크린에서 출수량을 50~1000㎖ 내에서 10㎖ 단위로 정밀하게 조절할 수 있다. 온도는 5도 단위로 최고 90도까지 설정할 수 있다.

또 커피 브루잉, 라면 레시피 38종 등 자주 사용하는 출수 조건을 최대 20개까지 저장할 수 있다.

제품 전면의 스크린에서는 날씨 정보를 확인할 수 있고 타이머 설정도 가능하다. 특히 빅스비를 통해 음성으로 명령할 수 있어 요리 중 간편하게 타이머를 설정 및 확인할 수 있다.

삼성전자는 야간이나 어두운 환경에서도 정수기를 편리하게 사용할 수 있도록 신제품의 출수구와 얼음 토출구에 '스마트 라이팅'을 적용했다.

색상은 사틴 베이지?사틴그레이지?솝스톤 차콜 등 3가지로 출시됐다. 출고가는 239만원이다.





문종승 삼성전자 생활가전(DA) 사업부 부사장은 "이번 신제품은 압도적인 제빙 성능을 중심으로 위생, 사용자 맞춤 AI 기능, 편의성까지 강화한 제품"이라고 말했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

