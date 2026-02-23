경찰, '따릉이' 개인정보 유출범 2명 불구속 송치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10대 男 피의자 2명 불구속 송치

아이디·전화번호 등 462만건 유출

서울시 공공자전거 '따릉이' 회원들의 개인정보를 유출한 10대 남성 2명이 검찰에 넘겨졌다.

서울경찰청 사이버수사과는 2024년 6월 '서울자전거 따릉이' 서버에 침입해 가입자 정보인 아이디와 전화번호 등 개인정보 약 462만건을 유출한 A씨와 B씨를 정보통신망법 위반 혐의로 불구속 송치했다고 23일 밝혔다.

지난해 11월18일 서울 중구 세종대로 시청역 2번출구 인근에 따릉이 보관소가 설치돼 있다. 강진형 기자

경찰에 따르면 B씨는 같은 해 4월 또 다른 공유 모빌리티 대여업체 서버에 디도스 공격을 해 장비 대여 업무를 방해한 혐의도 받고 있다. 경찰은 그해 10월 B씨를 디도스 공격자로 특정, 검거하면서 전자기기 일체를 압수했고, 지난해 7월 따릉이 개인정보로 보이는 파일을 확인해 수사를 이어갔다.

경찰은 이후 신원 미상의 텔레그램 계정을 특정했고 기술적인 추적을 통해 지난달 말경 주범인 A씨를 검거했다. 수사 중 진술을 거부하는 A씨에 대해 경찰은 두 차례에 걸쳐 구속영장을 신청했으나 소년범인 점 등의 사유로 검사가 불청구했다.





A씨는 가입자에 대한 아이디와 전화번호, 이메일 계정 주소, 주소지, 생년월일, 성별, 체중 등을 유출한 혐의를 받는다. 이름이나 주민등록번호는 포함되지 않았다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

