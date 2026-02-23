함양 산불 사흘째… 헬기 투입해 주불 진화 주력

190㏊ 규모… 올해 첫 대형 산불

산불 2단계에 국가동원령까지

고성 산불은 초기 진화 성공

경남 함양군 마천면에서 발생한 산불이 사흘째 이어지는 가운데 소방 당국이 헬기 수십 대를 투입해 주불 잡기에 나섰다. 다행히 인명 피해는 없다.

23일 소방·산림 당국에 따르면 이날 오전 8시 기준 함양 산불의 진화율은 32%다.

경상남도 함양군 일대 산불 현장. 산림청

앞서 지난 21일 오후 9시 14분께 마천면 창원리 일원에서 산불이 발생한 뒤 산림 당국은 확산 우려에 따라 22일 오후 10시 30분 '산불 확산 대응 2단계'를 발령했다. 산불 2단계는 피해 추정 면적이 100㏊ 이상이거나 평균 풍속이 초속 11m 이상일 때, 혹은 48시간 이상 진화가 예상될 때 발령된다.

소방청도 같은 날 오후 11시 14분 국가소방동원령을 발동했다. 국가소방동원령은 특정 시도의 소방력만으로 재난에 대응하기 어렵거나 국가 차원의 대응이 필요하다고 판단될 때 소방청장이 발령한다.

이번 함양 산불은 영향 구역만 190㏊에 달하는 올해 첫 대형 산불이다. 전체 8.26㎞에 달하는 화선 중 2.64㎞만 진화가 완료된 상태다.

소방 당국은 야간에도 진화 차량 105대와 인력 603명을 동원해 불길이 민가나 주요 시설로 번지는 것을 막는 데 주력했다. 하지만 현장 지형이 급경사지로 이뤄졌고, 한때 순간풍속이 초속 8.5m에 달하는 강한 바람이 불어 진화 인력이 접근하는 데 큰 어려움을 겪고 있다.

이날부터는 헬기 51대를 현장에 순차적으로 투입한다. 공중에서 대량의 물을 살포하고, 지상 인력이 잔불을 정리하는 진화 작전을 펼쳐 주불 진화를 마칠 계획이다. 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐다.

건조주의보와 강풍경보가 내려진 강원 동해안 일대 산불은 관계 당국의 발 빠른 대처로 초기 진화에 성공했다. 22일 오후 7시 22분께 고성군 토성면 인흥리 뽕나무밭에서 원인을 알 수 없는 불이 나 강풍을 타고 번졌다.

소방 당국은 담당 소방서 인력 전체가 출동하는 대응 1단계를 내린 데 이어 인접 소방서까지 동원하는 대응 2단계를 발령했다. 여기에 공무원까지 더해 277명과 장비 70대가 투입돼 초기 진화에 총력을 기울였다.





초기에 진화력을 쏟아부은 덕에 오후 9시 15분께 큰 불길을 잡았다. 산불이 확산하자 고성군은 인흥리 1~3리 주민들에게 토성면 행정복지센터로 대피하라고 재난 문자를 보낸 데 이어 신평리·원암리 주민들에게도 대피령을 내렸다. 당국은 남은 불씨를 정리하며 뒷불감시 체제에 돌입하는 한편 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.





