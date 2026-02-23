본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

다시 만난 '소년공 출신' 韓·브라질 대통령 …'전략적 동반자관계'로 격상

임철영기자

송승섭기자

입력2026.02.23 14:11

시계아이콘02분 05초 소요
언어변환 뉴스듣기

정상회담서 4개년 행동계획 채택 합의
양국 경제·통상 협력 강화…MOU 및 약정 10건 체결
전통의장대 등 성대한 의전
영빈관서 국빈 만찬 예정…靑 상춘재 '치맥회동'도

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령은 23일 정상회담을 갖고 양국 관계를 '전략적 동반자 관계'로 격상하고, '한-브라질 4개년 행동계획'을 채택하는 데 합의했다. 또 양국 간 경제·통상 협력 강화를 위한 새로운 기구를 만드는 등 양해각서(MOU) 및 약정 10건을 체결했다.

다시 만난 '소년공 출신' 韓·브라질 대통령 …'전략적 동반자관계'로 격상 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 공동언론발표를 하고 있다. 연합뉴스
AD

이 대통령은 이날 룰라 대통령과의 공동언론발표에서 양국 교역과 관련해 "최근 5년간 매년 100억 달러를 상회해 왔다"며 "우주, 바이오·제약, 문화산업 같은 미래 유망분야로 협력이 점점 확장되고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "굳건한 협력관계를 토대로 양국 관계를 '전략적 동반자관계'로 격상시키기로 했다"고 강조했다. 그러면서 이 대통령은 '한-브라질 4개년 행동계획'에 대해 "정치, 경제, 실질 협력, 민간교류 등 포괄적 분야에서 양국 관계를 이끌어 갈 로드맵"이라고 소개했다.


또 이 대통령은 브라질이 남미공동시장의 주요 일원이라는 점을 거론하며 "한국과 남미공동시장 간 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다"고 설명했다. 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 데 공감했다고 이 대통령은 전했다. 한국과 브라질 간 자유무역협정(FTA) 체결의 공감대를 형성한 것으로 풀이된다.


앞서 이 대통령과 룰라 대통령은 양해각서(MOU) 및 약정 10건에 대한 체결식을 가졌다. 이번에 체결된 '통상·생산 통합 협약'에 따라 양국은 외교부와 산업통상부가 공동 주재하는 '고위급 경제·무역관계 위원회'를 설치한다. 산업·기술, 농업, 위생검역, 핵심 광물, 인공지능(AI) 등의 협력을 증진하는 게 목표다. 또 '경제·금융대화 양해각서'를 맺고 차관급을 수석대표로 하는 '한-브라질 경제·금융 대화'를 신설키로 했다. 이를 통해 다자무대에서 협력하고 거시경제 정책을 공조할 계획이다.


농업 부문에서는 '농업협력위원회' 설치를 골자로 하는 '농업 분야 협력 양해각서'가 교환됐다. 청와대는 농식품 분야에서 과학·기술적 교류 및 경제적 협력 강화를 통해 양국의 농업 경쟁력을 높이기 위한 것이라고 설명했다. 이와 함께 국내 농약 업체들의 브라질 진출을 지원하는 '노약 등록 인허가 절차 간소화 협력 양해각서'와 국내 농업기술의 남미 실증연구 거점 확보를 위한 '농업기술 협력 양해각서'에 뜻을 모았다. 이 밖에도 양국은 ▲과학기술 분야 협력 양해각서 ▲보건 협력 양해각서 ▲중소기업 및 기업가정신 분야 협력 양해각서 ▲보건 관련 제품 분야 규제 협력 양해각서 ▲치안 협력 강화 양해각서에 조인했다.


다시 만난 '소년공 출신' 韓·브라질 대통령 …'전략적 동반자관계'로 격상 이재명 대통령이 23일 청와대에서 열린 한-브라질 확대정상회담에서 룰라 브라질 대통령 요청으로 책에 사인해 전달한 뒤 박수치고 있다. 연합뉴스

이 대통령과 룰라 대통령의 만남은 지난해 11월 남아프리카공화국에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 3개월 만이다. 이 대통령은 정상회담에 앞서 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 룰라 대통령을 "영원한 동지"로 호칭하며 "소년 노동자 출신으로 민주주의가 사회 경제 발전에 가장 유용한 도구임을 온몸으로 증명했다. 민주주의 파괴와 함께 형극의 길을 잠시 걸었으나, 위대한 브라질 국민과 함께 강건하게 부활했다"고 평가했다. 두 정상은 '소년 노동자 출신 대통령'이라는 공통점을 갖고 있다.


한편 룰라 대통령의 청와대 국빈 방문은 성대한 의전 속에서 진행됐다. 룰라 대통령이 청와대로 진입하자 취타대와 전통의장대의 차량 호위가 이뤄졌고, 공식 환영식에서는 280여명의 도열과 25명의 어린이 환영단으로 룰라 대통령을 맞이했다. 앞서 청와대는 룰라 대통령 내외의 숙소에 꽃 송편과 내외 모습을 그린 케이크를 선물로 보냈다고 한다.


이날 저녁 이 대통령과 룰라 대통령은 국빈 만찬 일정을 소화할 예정이다. 청와대 영빈관에서 진행된 만찬에서는 한국 재즈밴드가 브라질 음악인 보사노바를 연주하고, 어린이 합창단이 대표적인 민중 노동가요 '사계'를 합창한다. 이는 두 정상이 소년공으로 일했던 경험을 상징하는 선곡이라고 청와대는 설명했다.


다시 만난 '소년공 출신' 韓·브라질 대통령 …'전략적 동반자관계'로 격상 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 열린 확대 정상회담에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

뒤이어 양국 정상 내외는 청와대 상춘재로 자리를 옮겨 '치맥 회동'을 가진다. 브라질산 닭고기로 만든 한국식 치킨과 브라질 닭요리, 브라질에 진출 중인 한국 생맥주가 제공된다. 친교 일정 말미에는 룰라 대통령이 좋아하는 시인 카를루스 드루몽 드 안드라지의 시 '손을 맞잡고(M?os Dadas)'가 낭독된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

상춘재에는 이 대통령이 준비한 룰라 대통령 내외의 선물이 전시된다. 룰라 대통령에게는 축구 팬인 점에 착안해 한국 국가대표 유니폼과 무병장수를 상징하는 호작도를 선물한다. 지난해 12월 한 연설에서 룰라 대통령이 "내가 잘생겨진 이유도 한국산 화장품 덕분"이라고 언급했던 점을 고려해 한국 화장품을, 노동운동가 출신인 룰라 대통령에 맞춘 전태일 열사 평전도 함께 선물한다고 한다. 잔자 여사에게는 이름이 각인된 삼성 휴대폰과 뷰티 기기, 한복 케이프, 반려견용 갓 등 한국산 장식품을 선물한다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기