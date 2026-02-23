삼성카드, 우리은행 제휴카드 5종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

할인·주유·쇼핑·여행·헬스케어

이용고객별 맞춤형 상품 선봬

삼성카드는 우리은행과 함께 제휴카드 5종을 출시했다고 23일 밝혔다.

'우리은행 SAVE 삼성카드'는 전월 실적과 관계없이 국내외 가맹점에서 결제 시 기본 0.7%, 건당 10만원 이상 결제 시 1% 결제일 할인을 해준다.

'우리은행 WAVE 삼성카드'는 할인점 연1회 3만5000원 할인, 쇼핑 업종 최대 2% 포인트 적립 서비스를 제시한다.

'우리은행 LIVE 삼성카드'는 의료비 20%, 보험료 10% 할인, '우리은행 WIDE 삼성카드'는 여행 업종에서 연간 최대 6만원 할인, '우리은행 DRIVE 삼성카드'는 ℓ당 최대 150원 주유할인 서비스를 기본 제공한다.

우리은행 제휴 삼성카드 5종은 우리은행 창구 및 '우리WON뱅킹' 애플리케이션을 통해 신청할 수 있다.





삼성카드 관계자는 "우리은행 고객 소비성향에 맞춘 5종 제휴카드를 출시했다"며 "앞으로도 우리은행과 다양한 제휴서비스를 개발해 고객 혜택을 늘려갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

