2030년까지 방산 스타트업 100개 육성한다…중기부·방산청 '맞손'

최근 인공지능(AI) 등 첨단기술이 접목된 무기가 방산 업계의 핵심으로 떠오르면서 정부가 방산 혁신 스타트업 육성에 팔을 걷어붙였다. 2030년까지 혁신 방산 스타트업 100개사, 방산 벤처 천억기업 30개사를 육성한다는 목표다. 이를 위해 정부는 스타트업의 방산 분야 진출의 핵심 진입장벽으로 꼽히는 데이터와 인프라 지원을 강화하고 연구개발 지원에 힘을 쏟기로 했다.

23일 중소벤처기업부는 이같은 내용을 뼈대로 하는 '방산 스타트업 육성 방안'을 발표하고 중기부·방위사업청 등 6개 유관기관이 참여하는 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 방안은 최근 혁신기술이 접목된 무기가 현대전을 재편하면서 방산 혁신 스타트업을 육성에 대한 필요성이 증대함에 따라 마련됐다.

스타트업 방산 진입 기회 용이하게

먼저 중기부 등 관계부처는 스타트업의 방산 진입 활성화를 위한 '방산 스타트업 챌린지'를 개최한다. 참여 기업에는 동반성장평가 우대 혜택을 제공하고 챌린지 개발 제품은 군 피드백을 반영할 수 있도록 군 실증시험 지원을 연계할 예정이다.

아울러 '국방 AX 거점'을 통해 군 소요와 데이터를 제공해 AI 전환(AX) 과제를 지원하고 주요 과제는 사업화 지원을 연계한다. 국내 최대 스타트업 창구인 'K-스타트업 종합포탈'에서는 국방 분야 인프라 활용 정보, 국방 기술기획서 등을 통합 제공해 방산 업계 주요 진입장벽인 보안 인프라에 대한 지원도 강화한다.

방산 분야 창업 활성화를 위한 '창업 중심대학'도 신설한다. 청년창업사관-방산전문학교 간 협업을 통해 방산-창업 교육 프로그램을 연계해 제공할 계획이다.

연구개발부터 육성 돕는다

방산 스타트업 연구개발 지원에도 힘을 쏟는다. 개발 시작 단계부터 군·체계 기업과 협업해 기술검증·R&D·양산을 패키지로 지원한다. 또 창조경제혁신센터 한 곳을 'K-방산 스타트업 허브'(가칭)로 지정해 방산·창업 지원의 오프라인 지원 거점 역할을 수행하도록 할 계획이다.

방산 스타트업 투자유치를 위한 '넥스트 유니콘 프로젝트 펀드'를 강화하고, 글로벌 방산기업 수요와 매칭된 기업을 지원하는 'GVC30 프로젝트'도 운영한다. 지역 특화 산업 및 조선 산업과 연계한 클러스터를 신규 지정해 '방산 혁신클러스터'를 전국적으로 확대하고 반도체·AI 등 첨단 분야와 한·미 간 조선 협력 강화를 위한 함정 MRO 분야 클러스터를 올해 추진할 계획이다.

방산 분야 상생협력 유도

방산 대중소기업의 상생 협력 문화 정착도 유도할 예정이다. 방산 분야에서 상생수준평가와 수·위탁 실태조사를 실시한다. 수·위탁 실태조사의 경우 올해 방산 체계기업 15개사를 대상으로 방산 분야 실적을 조사하고, 우수 기업에는 원가 산정·수출 절충교역 등에 관한 인센티브를 부여할 예정이다.

이밖에 방산 참여 중소기업·스타트업도 대기업과 대등하게 방위사업에 참여할 수 있도록 방위사업 관련 제도를 개선하고. 국산 부품의 통합 데이터베이스(DB)를 구축해 이를 무기체계에 우선 적용할 수 있도록 제도를 개선할 예정이다.

한성숙 중기부 장관은 "이제는 군 소요를 선도하며 글로벌 무대에서 경쟁할 수 있는 방산 유니콘 성장의 토대를 다져나가야 할 중요한 시기"라며 "제조·대기업 위주의 방산 생태계에서 신산업·스타트업도 강한 방산 생태계로의 도약을 적극적으로 추진해나갈 것"이라고 말했다.





이용철 방산청장은 "방산 스타트업의 혁신적 아이디어에 정부의 정책적 마중물을 더해 우리 K-방산이 더 큰 성과를 이룰 수 있도록 적극적으로 노력하겠다"고 했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

