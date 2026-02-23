본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[논단]美 상호관세 무효 판결, K배터리 영향과 대응

입력2026.02.23 11:00

시계아이콘01분 29초 소요
언어변환 뉴스듣기

공급다변화·현지화 지속돼야
환급소송 법률지원체계 시급

[논단]美 상호관세 무효 판결, K배터리 영향과 대응 박태성 한국배터리산업협회 상근 부회장
AD

지난 20일 미 연방 대법원은 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과가 위법하다고 판단했다. 행정부의 긴급통상권 행사에 사법부가 제동을 건 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.


판결 직후 트럼프 대통령은 1974년 제정된 무역법 제122조를 발동해 전 세계 수입품에 10%의 '글로벌 관세'를 부과하고, 이를 15%까지 인상하겠다는 방침을 밝혔다. IEEPA 기반 관세의 법적 기반이 상실되자 122조라는 한시적 장치를 활용해 정책 연속성을 확보하려는 '플랜 B'를 가동한 것이다.


무역법 122조는 국제수지 방어를 명분으로 150일간 최대 15%의 관세를 부과할 수 있다. 이번 판결로 IEEPA 관세에는 제동이 걸렸지만, 행정부의 관세 수단이 소멸한 것은 아니다. 오히려 통상 정책의 무게 중심이 무역확장법 232조(국가안보), 무역법 301조(불공정 무역)로 이동하는 양상이다. 공화당 의회 지도자는 예산조정절차를 통한 관세 입법 가능성까지 거론하고 있어, 통상 환경의 불확실성이 한층 증폭되고 있다.


우리나라는 한미 통상협상을 통해 이미 상호관세 15%에 합의했기에 무역법 122조 관세(15%)의 영향은 제한적이다. 그러나 무역법 301조 조사와 무역확장법 232조 적용 확대 가능성은 여전하다. 현재 전기차와 배터리에는 자동차 232조 25% 관세가 적용되고 있고, 배터리 소재는 핵심광물 232조 조사 대상이다.


미국 관세정책이 세원 확보를 넘어 투자·생산 현지화와 공급망 재편 압박 수단으로 진화하고 있는 점에도 유의할 필요가 있다. 따라서 정부와 기업은 증폭된 대미 통상 리스크를 차분하게 전략적 관리를 하는 것이 중요하다.


첫째, 한미 통상 합의의 충실한 이행과 신뢰 구축이 시급하다. 일본은 판결과 무관하게 투자 계획을 고수하며 신뢰를 쌓고 있다. 우리도 자동차·반도체·배터리 등 주력 품목이 추가 조치 대상에 포함되지 않도록 대미투자특별법 입법 등 약속된 로드맵을 차질없이 이행해야 한다. 배터리 산업은 현지 생산 체제를 공고히 하고 소재·광물 단계의 현지화 비율을 높여 리스크를 구조적으로 완화해야 한다.


둘째, 중국 리스크와 기회 요인에 대한 정밀 분석이 필요하다. 작년 미국에서 중국 제품은 시장 점유율이 13.4%에서 9%로 급감했으며, 약 1304억달러 규모의 중국 제품 수입 감소와 공급망 전환이 발생했다.


중국산 배터리에는 무역법 301조의 25% 관세가 별도 부과되고 있으며, 탈중국 공급망 재편과 맞물려 한국 배터리 기업이 미국에서 대규모 에너지저장장치(ESS) 수주의 기회를 제공해 왔다.


하지만 IEEPA 관세 무효화와 미·중 정상회담 등의 변수가 반사이익을 약화시킬 가능성도 있는 만큼 공급망 다변화와 현지화 대응을 지속해야 한다.


셋째, 향후에 있을 관세 환급 소송에 대비해 법률 지원 체계를 갖추어야 한다. 아직 미국 지침도 없고 소송에 수년이 걸릴 전망이어서 대부분의 기업들은 추이를 관망하고 있다. 중소기업들이 소외되지 않도록 정보 공유와 법률 자문 지원이 필요하다.


이번 판결은 보호무역의 종식이 아니라 관세 정책의 '방식 변화'를 의미한다. 미국의 산업정책은 여전히 미국 우선주의에 기반하고 있다. K배터리가 글로벌 리더십을 유지하기 위해서는 기술 혁신과 함께 통상 대응 역량을 최고 수준으로 끌어올려야 한다. 통상 역량이 곧 산업 경쟁력이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

박태성 한국배터리산업협회 상근부회장




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기