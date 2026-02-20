'그레이 아나토미' 에릭 데인, 루게릭 투병 끝 사망…향년 53세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"가족들과 마지막 나날 보냈다"

미국 의학 드라마 '그레이 아나토미'에 출연한 배우 에릭 데인이 53세를 일기로 세상을 떠났다.

19일(현지시간) CNN 등에 따르면 데인은 '루게릭병'으로 불리는 근위축성 측삭경화증(ALS) 투병 끝에 이날 오후 사망했다.

고인의 홍보 담당자는 성명을 내고 "에릭 데인이 ALS와의 용감한 싸움을 한 끝에 19일 오후 세상을 떠났다는 소식을 전한다"며 "고인은 친애하는 친구들과 아내, 두 딸 빌리, 조지아와 함께 마지막 나날을 보냈다"고 밝혔다.

고(故) 배우 에릭 데인. AP연합뉴스

데인은 지난해 4월 ALS 투병 사실을 공개한 이후 질환 인식 제고와 연구 지원을 위해 적극적으로 목소리를 내왔다. 진단 직후 그는 "마지막 숨을 쉴 때까지 싸우겠다"고 밝혔으며, 워싱턴 D.C.를 방문해 관련 법안 지원을 촉구하는 등 투병 중에도 열정적인 행보를 이어갔다. 지난해 가을에는 의학 드라마 '브릴리언트 마인즈'에 ALS를 앓는 소방관 역으로 출연하기도 했다.

데인은 1991년 시트콤 '세이브 바이 더 벨'로 데뷔했으며, 2006년 ABC 의학 드라마 '그레이 아나토미'에서 성형외과 의사 마크 슬론 역을 맡아 큰 인기를 얻었다. 이후 영화 '엑스맨: 최후의 전쟁', '말리와 나' 등에 출연했고, 2019년에는 HBO 시리즈 '유포리아'에서 엄격한 아버지 역할을 맡아 연기했다.

한편 ALS는 운동신경 세포가 점차 소실되면서 근력 약화와 근육 위축으로 언어장애, 사지 무력, 체중감소 등의 증세를 보이다 결국 호흡 기능 마비로 사망에 이르는 치명적인 질환이다. 평균 생존 기간은 2~5년으로 알려져 있으며, 현재까지 완치법은 없다. 치료는 병의 진행을 늦추는 데 초점이 맞춰져 있고, 위축된 근육 기능을 유지 또는 회복시키지는 못한다.





'루게릭병'이란 명칭은 1930년대 미국의 유명 야구선수 루 게릭이 38세의 젊은 나이로 이 병에 걸려 사망하자 그를 기리기 위해 붙여진 이름이다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

