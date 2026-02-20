코스피, 기관 순매수에 장중 5740선 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 사상 첫 5700선을 돌파한 20일 서울 우리은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 전일 대비 19.64포인트(0.35%) 오른 5696.89에 장을 시작했다. 삼성전자 등 반도체주는 약보합세를 유지하고 있다. 2026.2.20 조용준 기자

AD

코스피가 기관의 순매수세에 힘입어 장중 사상 최고가를 경신했다.

20일 오전 10시16분 기준 코스피는 전일 대비 1.27% 상승한 5749.11에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관이 3748억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 3579억원, 374억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 기관이 4486억원을 순매도하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 4223억원, 400억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 오르는 업종이 더 많다. 보험 업종이 9.86% 상승세고 증권 4.7%, 건설 3.86%, 금융 3.86%, 기계장비 3.52%, 유통 3.1%, 전기가스 2.58%, 통신 1.92%, 운송장비 1.67%, 일반서비스 1.58%, IT서비스 1.49%, 화학 1.42%, 비금속 1.42%, 금속 1.41% 등이 강세다. 반면 종이목재, 부동산, 의료정밀, 제약 등의 업종은 약세를 이어가고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등 시가총액 순위 1~3위 기업들의 주가가 약보합세를 보이고 있는 반면 LG에너지솔루션과 삼성바이오로직스는 강보합권에서 움직이고 있다. 두산에너빌리티 6.61%, 한화에어로스페이스 6.53%, KB금융 1.38%, HD현대중공업 2.44% 등도 강세다.

코스닥지수는 약세 흐름을 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 0.19% 내린 1158.49에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 38억원, 1593억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1830억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 에코프로와 에코프로비엠은 강보합권에서 움직이고 있고 삼천당제약 1.25%, 레인보우로보틱스 1.53%, 케어젠 2.41% 등도 강세를 이어가고 있다. 반면 알테오젠은 1.09% 약세고 에이비엘바이오, 코오롱티슈진, 리노공업, HLB 등도 약보합권에서 움직이고 있다.





AD

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.8원 내린 1448.1원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>