본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[디펜스칼럼]든든한 안보가 대화를 만든다

양낙규군사 및 방산 스페셜리스트

입력2026.02.23 08:45

수정2026.02.23 09:12

시계아이콘01분 28초 소요
언어변환 뉴스듣기
[디펜스칼럼]든든한 안보가 대화를 만든다
AD

64년 만에 문민 국방부 장관으로 취임한 안규백 장관은 취임식에서 군(軍)의 사기를 강조했다. 안 장관은 "지난 상처를 딛고 제복의 명예를 되찾을 것"이라며 "국민의 군대로 거듭나겠다"라고 다짐했다.


그럴 만도 하다. 계엄으로 인해 군을 바라보는 국민의 눈빛이 달라졌다. 40여 년에 걸쳐 군부 통치 트라우마를 극복해 온 국민 입장에서 군이 또다시 정치에 개입한 건 민주화 역사를 통째로 갈아엎는 듯한 충격이었다. 장병들은 그런 여론의 눈치를 볼 수밖에 없다. 국민 보호나 대북대비태세 유지를 위한 훈련에 나섰지만 움츠러들었다. 장교들은 퇴근할 때마다 군복 대신 사복으로 갈아입었다. 당당히 제복을 입고 퇴근하는 장교의 모습은 사라졌다.


올해도 후유증은 여전하다. 자신에게 명령을 내리던 장군들이 줄줄이 옷을 벗었다. 12·3 비상계엄 사태로 파면이나 해임 징계받은 장군은 총 14명에 달한다. 계급장에 놓인 별의 숫자만 31개에 달한다. 징계는 아직 끝나지 않았다. 이재명 정부 들어 대장으로 진급한 주성운 지상작전사령관과 강동길 해군참모총장이 조사를 받고 있다.


주 사령관은 계엄 당시 1군단장으로 계엄 관련 의혹이 있어 수사를 의뢰했다. 비상계엄 당시 강 총장이 합참 군사지원본부장으로 계엄사 구성에 사실상 관여한 정황이 확인됐다는 것이다. 강 총장에 대한 수사는 의뢰하지 않았다. 국방부는 강 총장이 관련 진술이나 자료 요청에 적극 협조했기 때문이라며 애써 감싸는 모양새다. 하지만, 대장들이 나락처럼 나가떨어지자, 장병의 사기는 휘청거렸다. 군 내부에서는 장군으로 진급시키고 옷을 벗길 바엔 인사를 늦추더라도 옥석을 가려 지휘 체계를 다졌어야 한다는 불만이 나온다.


훈련할 명분도 사라질 판이다. 정부는 9·19 군사합의 복원 카드를 들고 나섰다. 최근 불거진 민간 무인기의 대북 침투 사건, 윤석열 정부 때의 대북 무인기 공작 등을 이유로 비행금지구역 복원에 초점을 맞추고 있다. 비행금지구역이 설정되면 군단급 이하 무인기를 띄우지 못한다. 북한이 초대형 방사포 'KN-25'를 전방에 배치하고 기습적인 대량 집중 공격을 예고한 상황도 지켜봐야만 한다. 미국 정보자산에 의존해야 하지만 협력은 미지수다.


사격훈련도 위태롭다. 9·19 남북군사합의서로 제한된 국내 사격장은 수두룩하다. 스토리사격장(경기도 파주시), 천미리사격장(강원도 양구군), 적거리사격장(경기도 연천군), 칠성사격장(강원도 화천군), 송지호사격장(고성 사격장·강원도 고성군) 등이다. 지상 군사분계선(MDL)으로부터 5㎞ 안의 구역에 포함됐기 때문이다. 동해안 송지호 사격장도 마찬가지다. 송지호 사격장의 최대 사거리는 80㎞다. 230㎜급 차기 다연장로켓(MLRS) 천무를 실사격할 수 있는 유일한 훈련장이다. 군은 2016년과 2022년에 북한 도발을 견제하기 위해 송지호 사격장의 실사격 훈련을 공개하기도 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

계엄에 가담한 핵심 군인들을 가려내는 건 당연하다. 다만 그 화살이 우리 군 절대다수인 비계엄군 50만명의 정상적인 임무 수행까지 망설이게 하면 안 된다. 군 지휘부에 대한 불신은 군 전반의 지휘 체계 약화로 이어진다. 안 장관은 취임할 당시 언급한 군 사기 진작 약속을 잊어서는 안 된다. 정부가 북한과의 대화를 재촉할 때 국방만큼은 제자리를 지킬 수 있는 버팀목이 되어야 한다. 튼튼한 안보가 있을 때 대화도 가능하다.




양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.2213:03
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호
    '다주택' 71번 '투기' 31번…李대통령 SNS로 읽는 정책 신호

    이재명 대통령이 최근 한 달간 X(엑스·옛 트위터)에 올린 부동산 관련 글에서 가장 많이 등장한 단어는 '다주택(다주택자 포함)'으로 71회였다. 국정 최고책임자인 대통령이 특정 키워드를 반복적으로 꺼내는 것은 그 자체로 정책 방향을 시장에 알리는 신호로 읽힌다. 정부 부동산 정책의 무게 중심이 실거주 목적을 벗어난 투기적 다주택자 규제에 놓여 있음을 시사하는 대목이다. 22일 아시아경제가 이 대통령이 지난달 23일부

  • 26.02.2009:59
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다
    서울 소형 아파트 거래 비중 40% 넘겨…다주택자도 먼저 던진다

    서울 아파트 거래에서 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트가 차지하는 비중이 40%를 넘어섰다. 소형 면적 선호 현상에 대출 규제까지 겹친 결과로 풀이된다. 20일 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과 지난달 전체 서울 아파트 거래 가운데 전용 60㎡ 이하의 거래 비중이 42.8%로 집계됐다. 지난해 10월까지만 해도 비중은 39.9%로 40%를 밑돌았지만 이후 상승세를 그려 지난해 12월엔 44.8%로 4.9%포인트 오르기도 했다. 소

  • 26.02.2008:19
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"
    "유산? 내가 다 쓰고 간다"…"실버타운? 내 돈 쥐고 '보증금 0원' 호텔 살란다"

    대한민국 상위 1%를 위한 하이엔드 시니어 레지던스 시장이 달아오르고 있다. 호텔신라·롯데호텔·현대건설 등 대기업들이 잇따라 사업에 뛰어들었고 정부도 2024년 '시니어 레지던스 활성화 방안'을 발표하며 민간 공급 확대에 나섰다. 하지만 정작 자산가들 사이에서는 자금 유동성을 두고 셈법이 복잡하다. 실버타운 특성상 현금 수십억 원을 보증금으로 묶어둬야 하는 기회비용 때문이다. 이런 가운데 보증금 없이, 연령 제한

  • 26.02.1815:06
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'
    "세금 무서워" 서울 고가 매물 쏟아지는데…팔리는 건 '15억 이하'

    정부가 '거주 목적 외' 주택 보유에 대한 세제 혜택을 단계적으로 회수하겠다고 밝히면서 서울 아파트 매물이 빠르게 쌓이고 있다. 다만 늘어나는 매물만큼 거래가 따라붙지는 못하는 모습이다. 대출 규제로 매수 여력이 제한된 데다 '다주택자 양도소득세 중과 유예' 종료일이 다가올수록 매물이 늘어 가격이 추가 하락할 수 있다는 관망 심리가 확산한 영향으로 풀이된다. 18일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전일 기준 서

  • 26.02.1807:00
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'
    수도권 집값 상승 지방으로 퍼질까…기대 심리 '쑥'

    서울을 비롯한 수도권에서 주택 가격 상승이 주춤한 가운데 지방 부동산 시장이 점차 살아나고 있다. 주택사업자들이 바라보는 지방 부동산 경기 전망도 큰 폭으로 개선된 것으로 확인됐다. 18일 주택산업연구원이 주택사업자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 2월 비수도권 주택사업경기전망지수는 전월보다 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 주택사업 경기가 좋아질 것으로 보는 기준선인 100보다 여전히 낮은 수치지만 같은

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

  • 26.02.1915:25
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다
    '젊은 서양인들'이 한국에 몰려온다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 요즘 거리를 다니다 보면 외국인들이 많이 눈에 띈다. 어느 순간 그렇게 됐다. 서울이 뉴욕의 축소판이 된 것 같은 느낌이 들 때가 있다. 이 많은 외국인은 어디서 왔을까? 법무부 출입국 외국인정책본부의 통계월보에 따르면

  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기