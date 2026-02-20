양천구 '해우리 나눔장터' 내달 21일 개장…전산 추첨으로 판매자 모집

서울 양천구(구청장 이기재)가 '해우리 나눔장터' 판매자 선정 방식을 선착순에서 전산 추첨으로 바꾸고, 이달 23일부터 3월 6일까지 참여자를 모집한다고 20일 밝혔다.
해우리 나눔장터는 가정에서 쓰지 않는 의류·도서·완구 등 중고 물품을 구민이 직접 판매·교환하며 자원 재사용을 실천하는 주민 참여형 행사다. 그동안 선착순으로 판매자를 선정해 왔으나 최근 조기 마감이 반복되자 정보가 부족하거나 인터넷 이용이 어려운 구민도 공평하게 참여할 수 있도록 올해부터 추첨 방식으로 전환했다.
전산 추첨 도입 후 첫 장터는 3월 21일 오전 10시부터 오후 1시까지 양천공원에서 열린다. 양천구 통합예약시스템(www.yangcheon.go.kr>reservation) 또는 청소행정과를 방문해 신청할 수 있으며, 추첨 결과는 3월 11일 구청 홈페이지와 개별 통보로 안내된다.
행사 당일에는 사전 신청 없이 물품을 나눌 수 있는 무료 나눔 부스를 운영하고, 판매 수익금의 10%를 양천사랑복지재단에 자율 기부하는 모금함도 마련된다. 종이팩 0.5㎏당 휴지 1롤로 교환해 주는 '팩 모아 롤' 부스도 운영한다. 행사 후 남은 물품은 양천지역자활센터에 기증된다.
장터는 매년 3월부터 10월까지 혹서기(6~8월)를 제외하고 운영되며, 지난해 5회 운영으로 기부금 약 161만원을 모금하고 종이팩 280㎏을 수거했다.
이기재 양천구청장은 "전산 추첨 방식 도입으로 더 많은 구민에게 공평한 참여 기회를 제공하게 됐다"며 "앞으로도 공정하고 투명한 운영으로 주민 만족도를 높여 가겠다"고 말했다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
