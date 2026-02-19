법무법인 율촌, 유진규 전 인천경찰청장·김승호 전 부장검사 영입…‘수사 대응’ 강화

기업 형사 및 리스크 대응 전문성 확대
법무법인 율촌(대표변호사 강석훈)은 경찰·검찰 핵심 요직을 거친 유진규 고문과 김승호 변호사(사법연수원 33기)를 영입하며 송무 및 형사 분야 경쟁력을 강화했다고 19일 밝혔다.
율촌은 이번 영입을 계기로 수사 단계에서의 전략 수립, 기업형사 사건 대응, 규제 및 형사 리스크 관리 역량을 한층 고도화할 방침이다.
유 고문은 경찰대를 졸업하고 1989년 경위로 임관한 뒤 관악경찰서장, 서울경찰청 홍보담당관, 경찰청 홍보담당관 등을 역임했다. 이후 울산광역시경찰청장과 인천광역시경찰청장을 맡아 치안 행정을 총괄했으며, 수사와 조직 운영 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 현장 중심의 자문 역량을 제공할 것으로 기대된다.
김 변호사는 서울대 공법학과를 졸업하고 대검찰청 검찰연구관, 법무부 정책기획단장, 서울중앙지검 형사1부장 등 주요 보직을 거쳤다. 게이오대 장기연수와 3년 임기의 주일본대사관 법무협력관을 지낸 '일본통'으로, 국제형사 및 기업 형사 분야에서 축적한 수사 경험을 토대로 복잡한 형사 사건 대응에 강점을 보일 것으로 보인다.
지금 뜨는 뉴스
율촌 관계자는 "검찰과 경찰 핵심 보직을 거친 전문가들의 합류로 수사 대응 체계를 한층 정교화했다"며 "기업 및 개인 고객에게 보다 실효적인 형사·송무 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>