반려동물도 휴가 같이 간다…제주항공, 연휴 동반 탑승객 26%↑

지난해 1만8200명 이용… 8월 및 명절 연휴에 집중

반려동물 전용 좌석 및 펫 멤버십 등 서비스 강화

제주항공의 반려동물 동반 탑승객이 명절 연휴 등이 있는 달에 평소 대비 최대 26% 이상 증가하는 것으로 나타났다.

19일 제주항공에 따르면 지난해 반려동물 동반 탑승객 수는 1만8200명으로 집계됐다. 특히 설과 추석 등 명절 연휴와 8월 여름 휴가철에는 월평균 1500명에 비해 최대 26.6% 증가한 1900명이 이용했다.

제주항공은 설 연휴가 포함된 이번 2월 예약자 수도 2000명을 상회할 것으로 전망하고 있다. 실제로 명절 연휴가 시작된 지난 14일 하루 이용객은 120명을 넘어섰다. 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 펫팸족(Pet+Family)의 증가가 영향을 미친 것으로 분석된다.

제주항공은 기내 동반 탑승 반려동물 수를 6마리로 제한하며 무게는 케이지를 포함해 9kg까지 허용한다. 반려동물 운송 서비스 요금은 국내선 2만5000원, 국제선은 구간에 따라 7~10만원이다.

항공권 예약 시 반려동물 운송을 함께 신청하는 것이 권장된다. 국내선은 탑승 24시간 전까지 홈페이지나 고객센터를 통해 신청 가능하며 국제선은 고객센터를 이용해야 한다. 해외여행의 경우 국가별 검역 규정이 다르므로 예방접종 기간 등 주의사항 확인이 필수적이다.





제주항공 관계자는 "펫 멤버십을 이용하면 연간 무제한 동반 탑승과 위탁 수하물 5kg 추가 등 혜택을 누릴 수 있다"며 "반려동물 동반 고객의 부담을 낮추고 편의를 높이는 서비스를 지속적으로 제공할 것"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

