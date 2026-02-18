울주군청 김무호, 태안설날장사씨름대회 한라장사 등극

개인 통산 10번째 장사… 결정전서 차민수 3-0 완파

울주군청 해뜨미씨름단 소속 김무호 선수가 지난 17일 충청남도 태안군 태안 종합체육관에서 열린 '위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회'에서 한라장사에 올랐다.

울주군청 김무호 선수가 태안설날장사씨름대회 한라장사에 등극하고 기념촬영하고 있다. 울주군 제공

AD

김무호는 이날 5판 3선승제로 진행된 한라장사(105㎏ 이하) 결정전에서 영암군 민속씨름단 소속 차민수를 꺾고 우승을 차지하며 개인 통산 10번째 장사 타이틀을 획득했다.

8강에서 MG새마을금고씨름단 오창록을 2-0으로 제압한 김무호는 4강에서도 같은 팀 박정의를 상대로 들배지기와 밀어치기를 성공시키며 결승에 진출했다.

결정전에서도 기세는 이어졌다. 김무호는 밀어치기로 첫판을 따낸 뒤, 두 번째와 세 번째 판에서 연이어 들배지기를 성공시키며 3-0 완승으로 우승을 확정했다.





AD

김무호 선수는 "가장 큰 서포터즈인 부모님과 동생, 그리고 TV로 보고 있을 모든 가족분과 이대진 감독님, 이진형 코치님께 감사하다"며 "관객 여러분들께서도 새해 복 많이 받으시길 바란다"고 우승 소감을 전했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>