트럼프 관세 유탄 日, 1월 무역적자 '1조엔'…자동차 수출 9% 감소

일본 재무성 무역통계 발표

수출 16.8% 늘어 1월 기준 최대

대미 수출은 2개월째 감소

일본이 지난달 1조1526억엔(약 11조원)의 무역적자를 기록했다.

일본 재무성은 1월 무역통계(속보치)에서 지난달 무역수지가 1조1526억엔 적자로 집계됐다고 18일 밝혔다. 무역수지가 적자를 낸 것은 3개월 만이다. 적자 규모는 전년 동월 대비 58% 감소했다.

로이터연합뉴스

AD

1월 수출액은 전년 대비 16.8% 증가한 9조1875억엔(약 87조원)으로, 1월 기준 역대 최대치를 기록했다. 교도통신은 아시아 국가를 상대로 반도체 등 전자 부품과 비철금속 수출이 증가한 영향이라고 분석했다.

반면 대미 교역에서는 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책 여파가 이어진 것으로 나타났다. 1월 대미 수출액은 1조4621억엔(약 14조원)으로 전년 대비 5.0% 감소해 두 달 연속 줄었다. 이 가운데 자동차 수출은 9.9% 감소한 3954억엔(약 3조7000억원)으로 집계됐다.

대미 무역수지 흑자 규모는 3670억엔(약 3조5000억원)으로 전년 대비 23% 감소했다.





AD

한편 1월 전체 수입액은 전년 대비 2.5% 줄어든 10조3401억엔(약 98조원)으로 나타났다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>