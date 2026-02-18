"990원 삼겹살 떴다"…롯데마트, 수입 돼지고기 행사 '끝돼 DAY'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 20일부터 25일까지 행사 진행

통합 소싱으로 전년 대비 2배 이상 물량 확보

롯데마트의 '끝장나는' 돼지고기가 반값으로 찾아온다.

롯데마트는 오는 20일부터 25일까지 6일간 수입 돼지고기 행사 '끝돼 DAY'를 진행한다고 18일 밝혔다. 다가오는 3월3일 '삼삼데이'를 앞두고 기획한 '미리 만나는 삼삼데이' 컨셉의 대형 프로모션으로, 캐나다산 돼지고기를 최대 50% 할인가에 선보인다.

특히 2월 국산 돼지고기 시세가 전년 대비 18% 이상 상승하며 육류 가격 부담이 커진 가운데, 롯데마트는 고품질 수입 돼지고기를 합리적인 대안으로 제시하며 명절 기간 지출이 컸던 소비자들의 장바구니 물가 안정에 나설 계획이다.

롯데마트 '끝돼DAY' 홍보 이미지. 롯데마트

'끝돼'는 '끝장 돼지'의 줄임말로, 지난해 롯데마트가 선보인 수입 돼지고기 전문 브랜드다. 현지 제조사와 롯데 신선품질혁신센터, 각 점포 내 전문 정형사를 거치는 '3단계 정밀 손질 과정'을 구축해 균일한 품질을 확보했으며, 담당 MD가 캐나다 현지를 직접 방문해 가공장 위생과 원물 품질을 점검하는 등 유통 전 과정에 걸쳐 철저한 관리 체계를 운영 중이다.

품질 경쟁력과 합리적인 가격을 기반으로 큰 호응을 얻으며, '끝돼' 브랜드 론칭 이후 지난해 6~12월 롯데마트의 수입 돼지고기 매출은 전년 동기 대비 약 100% 증가했다.

'끝돼 DAY'는 브랜드 론칭 이후 최초로 진행하는 전 품목 프로모션이다. 롯데마트는 이번 행사를 위해 지난해 12월부터 사전 기획에 착수해 캐나다 현지와의 협업을 이어왔다. 롯데슈퍼와의 통합 소싱으로 전년 대비 2배 수준인 약 200t의 물량을 확보했으며, 이를 기반으로 파격적인 할인가를 구현했다.

대표 상품 '끝돼 삼겹살·목심(각 100g, 냉장, 캐나다산)'은 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 50% 할인 혜택을 적용해 파격가 990원에 선보인다. 같은 기간 '끝돼 항정살·등갈비(각 100g, 냉장, 캐나다산)'도 정상가 대비 40% 저렴한 가격에 구매할 수 있다.





하동균 롯데마트·슈퍼 축산팀 MD(상품기획자)는 "지난해 '끝돼' 브랜드 런칭 이후 고객들이 보내주신 성원에 보답하고자, 최초로 전 품목 할인 행사를 기획했다"며 "앞으로도 고객들이 믿고 선택할 수 있는 고품질 돼지고기를 부담 없는 가격에 선보일 계획"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

