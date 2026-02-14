李대통령 "언론이 벌떼처럼 왜곡보도, 부동산 투기 억제 무산시켜"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 14일 SNS 메시지

李 "여론조작해 나라를 위험한 구렁텅이로"

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일 "이전에 정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론직필해야 할 일부 언론들이 벌떼처럼 들고일어나 왜곡 조작 보도를 일삼았다"며 "부동산 투기 세력과 결탁해 그들의 입장을 옹호하고 정부 정책을 집중 공격하여 부동산 투기 억제 정책을 수십년간 무산시켜 왔다"고 질타했다.

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '다주택 팔라 날 세우더니…"강요 아냐" 이 대통령 돌연 SNS'라는 내용의 기사를 공유하며 이같이 말했다. 해당 기사에는 이 대통령이 이날 오전 "저는 부동산 시장 정상화를 추구할 뿐, 집을 팔라고 강요하지 않는다"고 발언한 내용이 담겼다.

이 대통령은 "다주택을 팔라고 직설적으로 날을 세운 적도 없고, 매각을 강요한 적도 없으며 그럴 생각도 없다"면서 "저는 정치를 하면서도 저를 지지하는 것이 유권자에게 유리한 객관적 상황을 만들고 이를 알리는 데 주력했지만 직설적으로 저를 찍어달라 이런 표현은 거의 하지 않았다"고 반박했다.

이어 이 대통령은 "권고냐 강요냐는 말하는 측과 듣는 측에 따라 다른 동전의 양면 같은 것"이라면서 "언론이 동일한 상황에 대한 다른 표현을 가지고 대통령이 다주택 팔라고 날 세우다가 돌연 강요 아니라고 말을 바꿨다고 비난하니 쉽게 납득이 되지 않는다"고 비판했다.

또 이 대통령은 "부동산이 나라의 부를 편중시키며 무주택 서민과 청년들의 희망을 빼앗고 주택문제가 결혼 출산 포기의 가장 큰 원인이 됐다"며 "저출생으로 대한민국이 전세계에서 가장 먼저 사라지게 생겼다"고 지적했다.

그러면서 "수십년간 여론조작과 토목 건설 부동산 투기로 나라를 잃어버린 30년의 위험한 구렁텅이 직전까지 밀어넣었으면, 그 정도 부와 권력을 차지했으면 이제 그만할 때도 됐다"고 강조했다.





그는 "여전히 부동산 투기 부추기며 나라를 망국적 부동산 불로소득 공화국으로 밀어 넣는 일부 세력과 집단들도 이제 실정한 책임을 져야 한다는 의견도 충분히 경청할 만하다"고 비판했다.





