광주시교육청, 학교생활 교육비 지원 '꿈드리미' 모든 중·고생 확대

광주시교육청 전경.

광주시교육청은 학교생활에 필요한 교육비를 지원하는 '꿈드리미' 지원 대상을 모든 중·고등학생으로 확대한다고 14일 밝혔다.

꿈드리미는 지난해 중3, 고3 학생을 대상으로 처음으로 시행됐다. 지난해에는 중2·3, 고2·3으로 확대했다. 오는 3월부터는 그동안 제외됐던 1자녀 가정을 포함해 모든 중·고등학생이 꿈드리미를 누릴 수 있도록 지원한다.

지원 규모는 학생 1인당 연간 중학생 60만원, 고등학생 100만원으로, 학교에서 이미 지원된 수학여행비나 입학준비금 등을 제외한 금액이 개인별 바우처 포인트로 지급된다. 포인트는 교재·도서, 학용품 구입비, 대학 입학원서비 등 다양한 교육경비로 활용할 수 있다.

시교육청은 꿈드리미 대상 확대로 학생들의 학교생활 안정, 학부모 교육비 부담 감소는 물론 교육 형평성이 강화될 것으로 기대하고 있다.

또 단 한 명의 학생도 꿈드리미 수혜를 놓치지 않도록 홍보활동에 적극 나서는 한편 취지에 맞게 운영되도록 관리에도 만전을 기할 계획이다. 3월부터 전용 누리집을 개통해 신청 일정과 방법, 지원 대상, 사용처 등 관련 정보를 체계적으로 제공하고, 부정 사용이 확인된 경우 기준에 따라 환수, 이용 제한 등 강력하게 조치한다.





이정선 교육감은 "꿈드리미 대상 확대는 모든 아이를 위한 보편적 교육복지의 실현"이라며 "학교생활에 필요한 기본적인 교육비 지원을 통해 배움의 보폭을 넓혀갈 수 있도록 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

