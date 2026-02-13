"저는 못가도 치킨은 간 모양"…李대통령, 연평부대에 치킨·피자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백령도 연평부대 방문 예정했으나 기상 악화로 못 가

이재명 대통령이 "오늘 백령도 해병대 연평부대를 방문해 해병대 준4군 체제 승격을 축하하고 전방에서 고생하는 해병들을 위문하러 가기로 했었는데 기상 악화로 헬기가 뜰 수 없어 못 갔다"고 했다.

이 대통령은 13일 엑스(X·옛 트위터)에 "저는 못 갔지만 치킨은 간 모양"이라며 이같이 적었다. 이 대통령이 올린 게시물에는 피자와 치킨을 나눠 든 장병들이 "대통령님, 잘 먹겠습니다"라고 외치는 영이 첨부됐다.

이 대통령은 "자랑스러운 대한민국 장병 여러분 건강하시고, 새해 복 많이 받으시기를 바란다"고 했다.





이 대통령이 메시지에 담은 해병대의 준4군 승격은 이 대통령의 대선 공약 중 하나로 육군이 가지고 있던 해병대 1·2사단의 작전통제권을 해병대로 원복시킨 것을 의미한다. 국방부는 해병대 작전통제권 원상 복귀와 함께 해병대 장교의 대장 진급과 해병대 작전 사령부 창설을 검토하고 있다.





