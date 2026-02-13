본문 바로가기
부산재향군인회, 정기총회·안보결의대회 개최…“시민 속으로, 미래로 도약”

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.13 13:12

2026년 사업 목표 ‘강한 부산향군’ 제시

안보 수호·자유민주주의 가치 수호 결의

부산재향군인회는 지난 12일 부산생활체육문화센터(올림픽기념국민생활관 소극장)에서 2026년 정기총회 및 안보결의대회를 개최하고 향후 향군이 나아갈 방향과 역할을 알렸다.


이날 행사에는 대한민국재향군인회 회장을 비롯해 부산시 미래혁신부시장, 보훈청장·경찰·군 관계자, 시의원 등 다수의 내빈이 참석했다.


정기총회에서는 2025년도 사업 예산 결산과 2026년도 사업 계획이 보고·의결됐다. 부산재향군인회는 2026년 사업 목표로 '시민 속으로, 미래로 도약하는 강한 부산향군'을 제시하고, 보여주는 향군·신뢰받는 향군·영향력 있는 향군을 핵심 가치로 설정했다. 이를 통해 지역사회와 시민 속에서 안보와 보훈의 가치를 실천하는 대표 안보단체로 도약하겠다는 의지를 전했다.


기념식에서는 대한민국재향군인회의 최근 4년간 변화와 혁신 성과를 담은 영상이 상영됐다. 영상에는 조직 혁신, 회원 참여 확대, 대국민 신뢰 회복, 지역사회 봉사와 안보 활동 강화 등의 내용이 담겨 참석자들의 공감을 얻었다. 참석자들은 향군이 과거의 역할에 머무르지 않고 시대 변화에 발맞춰 국가 안보와 사회 통합을 연결하는 조직으로 진화하고 있음을 확인했다.


이날 행사에서는 향군 발전과 지역 안보, 보훈 활동에 기여한 회원과 단체를 대상으로 본회장 표창, 부산시장 표창, 보훈청장 표창, 경찰청장 감사장 등 다양한 포상이 수여됐다. 수상자들은 지역사회 봉사 활동과 참전용사 지원, 안보 의식 확산, 여성회·청년단 활동 등을 통해 부산향군의 위상을 높인 공로를 인정받았다.


안보결의대회에서는 참석자 전원이 향군가를 제창하고 구호를 외치며 국가 안보 수호와 자유민주주의 가치 수호에 대한 결의를 다졌다. 특히 "We are the one!" 구호 퍼포먼스는 부산향군의 단결력과 결속력을 상징적으로 보여주며 현장 분위기를 고조시켰다.


기념식 중에는 하모니 색소폰 앙상블의 축하공연이 펼쳐져 엄숙함 속에서도 문화와 감성이 어우러진 화합의 장이 마련됐다. '천년지기' 연주는 오랜 인연과 신뢰를 상징하며 회원 간 유대와 세대 통합의 의미를 음악으로 표현해 큰 박수를 받았다.


박동길 부산재향군인회 회장은 "국가 안보의 제2보루로서 재향군인회의 사명을 굳건히 이어가고, 시민과 함께하는 안보 공동체로 더욱 발전해 나가겠다"고 말했다.


이번 정기총회 및 안보결의대회는 부산향군의 정체성과 미래 비전을 재확인하고, 지역사회와 함께하는 안보단체로서의 역할을 분명히 한 자리로 평가된다.

부산재향군인회, 정기총회·안보결의대회 개최…“시민 속으로, 미래로 도약” 부산재향군인회가 정기총회·안보결의대회를 개최하고 기념촬영하고 있다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
