美 주간 신규 실업수당 청구 5000건 감소…4주 평균 1년 4개월 만에 최저

2주이상 청구자도 하향 안정

미국 주간 신규 실업수당 청구 전주 대비 5000건 감소

미국의 실업수당 청구자 규모다 지난 주보다 감소한 것으로 나타났다. 실업수당 청구 추세를 가늠할 수 있는 4주 이동평균 규모도 1년 4개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다.

미국 노동부는 지난주(2월 1∼7일) 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 5000건 감소한 22만7000건을 기록했다고 12일(현지시간) 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(22만5000건)에 살짝 못 미치는 수치다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 1월 25∼31일 주간 186만2000건으로 한 주 전보다 2만1000건 증가했다.

계속 실업수당 청구 건수의 변화 추세를 살펴볼 수 있는 4주 이동평균은 184만6750건으로, 지난 2024년 10월 이후 1년 4개월 만에 가장 낮았다고 미 노동부는 설명했다.

시장의 관심사였던 1월 미국의 비농업 일자리 수는 전월 대비 13만명 증가하며 시장의 예상치를 크게 웃돌았다. 실업률은 작년 12월 4.4%에서 4.3%로 하락했다.

다만, 고용통계 연례 벤치마크 수정에 따라 지난해 일자리 증가 폭이 총 86만2000명이나 대폭 하향 조정된 데다 일자리 증가가 간호사 등 의료 관련 부문에 집중돼 노동시장이 여전히 취약한 상태에 놓여있다는 우려가 지속되고 있다.

실제로 전날 발표된 고용보고서를 보면 헬스케어(8만2000명)와 사회지원(4만2000명) 등 2개 부문에서만 12만4000명이 늘어 사실상 1월 고용 증가를 주도했다.

헬스케어 부문은 경기 상황에 따른 수요 변화가 상대적으로 적고 노동집약적인 데다 현재로선 인공지능(AI)이 대체하기 어려워 최근 몇 년 새 미국의 일자리 증가를 책임지는 핵심 동력이 되고 있다.





의료 부문이 일자리 증가에 기여하는 것은 긍정적이지만, 경제학자들은 고용 증가가 특정 산업에 지나치게 의존할 경우 해당 부문 둔화세를 보일 때 위험이 따를 수 있다고 경고한다고 미 월스트리트저널(WSJ)는 보했다.





뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

