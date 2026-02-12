김진태 지사 "SOC ‘8전 8승’ 신화 완성…'동해안 초광역시대' 열겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김진태 강원지사, 강릉~삼척 고속화 철도 예타 통과 발표

8번째 대형 SOC 확정…"12조 규모 사통팔달 강원시대 열 것"

부산까지 '5시간→3시간 30분'…전국 동해안 1일 생활권

동해안 철도망 '마지막 퍼즐' 완성…'사통팔달 강원' 가속화

수소·관광 벨트 잇는 대동맥 완성…'강원 경제지도' 새로 써

강원특별자치도(도지사 김진태)가 민선 8기 출범 이후 대형 사회간접자본(SOC) 사업에서 '8전 8승'이라는 전무후무한 성과를 거두며 '동해안 초광역 경제권' 시대를 열었다.

김진태 강원특별자치도지사가 12일 기자간담회를 열어 기획예산처 제1회 재정평가위원회에서 '강릉~삼척 고속화 철도 사업'이 예비타당성조사를 최종 통과했다고 발표하고 있다. 이종구 기자

강원특별자치도는 12일 열린 기획예산처 제1회 재정평가위원회에서 '강릉~삼척 고속화 철도 사업'이 예비타당성조사를 최종 통과했다고 밝혔다. 이번 통과로 강원도는 용문~홍천 광역철도, 영월~삼척 고속도로 등에 이어 도내 주요 숙원 사업 8개를 모두 본궤도에 올리는 쾌거를 이뤘다.

'강릉~삼척 고속화 철도'는 안인 신호장부터 삼척역까지 총연장 45.2㎞ 구간을 고속화하는 사업으로, 총사업비 1조1507억원이 투입될 예정이다.

이번 사업은 고성부터 부산까지 이어지는 동해안 철도망 480㎞ 가운데 유일한 저속구간(시속 60~70㎞)을 고속화하는 것으로, 강릉~부산 이동시간이 기존 약 5시간에서 3시간 30분대로 대폭 단축될 전망이다. 이에 따라 영남권과의 접근성이 크게 개선되고 동해안 광역 교통망 구축에도 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다.

민선8기 강원 SOC교통망 완성. 강원도 제공

김시성 도의장은 "그동안 강원도는 철도 기반이 부족한 지역이었지만, 이제는 수도권과 강원을 연결하는 'D자형 철도망'이 구축됐다"며 "완공되면 기업 유치는 물론 강원특별자치도 발전에도 획기적인 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

이철규 국회의원(동해·태백·삼척·정선)은 "이번 동해선 고속화 철도 건설사업의 예타 통과로 동해선의 유일한 저속구간을 고속화 하겠다는 시민과의 오랜 약속을 지킬 수 있어 감사한 마음"이라고 말했다.

또 "이번 예타통과는 지역 주민들의 이동 편의 증진 효과와 함께, 지난해 영업운행을 시작한 '동해선 삼척~동해~포항 구간'과 서울·강원 영동권을 오가는 KTX 노선의 폭발적 수요와 맞물려 물류·관광·산업 등 전반에 걸쳐 동해안권의 활력을 대폭 증진시키고 동해역·묵호역·삼척역을 명실상부한 환동해 교통 요충지로 거듭나게 할 것"이라고 강조했다.

김진태 지사는 "자나 깨나 용문~홍천 앉으나 서나 강릉~삼척 철도였는데, 드디어 마지막 퍼즐을 맞추게 되었다"며 "지난해 7월 직접 부산까지 탑승하며 느꼈던 저속 운행 구간이 이번 사업으로 5시간대에서 3시간 30분으로 획기적으로 단축될 것"이라고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 12일 기자간담회를 열어 기획예산처 제1회 재정평가위원회에서 '강릉~삼척 고속화 철도 사업'이 예비타당성조사를 최종 통과했다고 발표하고 있다. 이종구 기자

이어 "민선 8기 들어서 대형 SOC 8번째 성과로 8전 8승의 기록을 세우게 됐다"며 "이를 모두 합치면 약 12조원 규모로 사통팔달 수도권 강원시대를 여는 중요한 전환점이 될 것"이라고 강조했다.

그러면서 "강릉·동해·삼척 13개 특구 개발사업 3조원과 연계한 시너지 효과는 물론, 울산·경북·강원에 분산된 6개 주요 수소거점을 연결하는 수소산업 벨트와 동해안 117개 해수욕장을 기반으로 한 글로벌 관광벨트 조성에도 중요한 역할을 할 것"이라고 덧붙였다.

그동안 도는 예비타당성 통과를 위해 국회 정책토론회를 개최하고 강원·부산·울산·경북 1400만 주민의 염원을 담은 공동건의문을 정부에 전달하는 등 사업 추진을 위해 지속적으로 노력해왔다.

이번 사업은 총사업비 1조1507억원이 투입되는 대규모 국책사업으로 2026년도 국비 용역비 10억원이 확보돼 상반기 중 후속 절차가 신속히 추진될 전망이다.

동해안 수소관광 벨트 완성. 강원도 제공

또한, 삼척에서 동해 구간 약 4㎞는 거의 대부분 터널 중심으로 계획돼 있으며, 동해역에서 강릉 정동진역까지는 지하 노선으로 구축돼 우회하게 된다. 이에 따라 도시 단절 문제와 토지 수용에 따른 주민 불편을 최소화할 것으로 기대된다.





도는 최대한 조기 개통을 목표로 행정력을 집중하는 한편, 역사 접근 교통망 재정비와 폐선로를 활용한 바다열차 운영 등 지역특화전략도 구체화해 나갈 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

