장수군, '설 명절 민생안정 종합대책' 추진

'함께 살피고, 함께 나누는 따뜻한 설 명절'

장수군청 전경

장수군은 14일부터 18일까지 연휴 5일간 설 명절 물가, 민생, 안전 등 군민이 안전하고 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 '설 명절 종합대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.

장수군은 '함께 살피고, 함께 나누는 따뜻한 설 명절'을 만들기 위해 장수경찰서, 장수소방서 등 유관기관과 긴밀히 협조하여 종합상황실을 가동할 계획이다.

이번 종합대책은 ▲종합상황 ▲재난관리 ▲물가안정 ▲생활민원 ▲도로교통 ▲의료·가축방역 등 6개 분야 12개 세부 추진대책을 마련해 사전 점검부터 연휴 기간 비상 대응까지 빈틈없이 운영하는 데 중점을 뒀다.

이를 위해 장수군은 연휴 기간 종합상황실을 포함한 6개 대책반과 읍면 생활민원 상황반을 편성해 공무원 150명을 비상근무에 투입해 각종 사건·사고 예방과 군민 불편 사항을 신속히 처리할 방침이다.

의료공백 최소화를 위해서는 장수군보건의료원 응급실을 기존대로 24시간 운영하고 지역 내 의료기관 및 약국 9곳에 대한 운영 현황을 군청 홈페이지 및 SNS 등에 게시한다.

또 물가안정을 위해 오는 18일까지 물가안정 특별대책 기간을 지정하고 물가안정 종합상황실 가동으로 설 명절 성수품 등을 중점 관리하고 있다.

이와 함께 재난관리대책반은 각종 재난·재해 예방을 위해 재난·재해 취약지역에 대한 사전 점검에 집중해 군민과 귀성객의 안전에 힘을 쏟고 있다.

생활민원대책반은 연휴 기간 중 생활·음식물 폐기물 적체 및 수거 혼란을 방지하기 위해 수거일을 읍면별로 사전에 홍보하고 가스, 전기, 상·하수도 등 공공서비스의 안정적 공급으로 군민 불편 사항을 최소화할 계획이다.

특히 도로교통 대책반은 귀성객의 고향 방문과 활동에 대비한 한파·강설 대비 결빙 취약 구간 사전 점검 및 예방 조치에 나선다.

이외에도 의료·가축방역 대책반은 연휴 기간 차질 없는 의료서비스를 제공하고, 가축전염병 발생에 대비한 가축방역상황실 운영 체계를 유지한다.





최훈식 장수군수는 "민족 최대의 명절인 설이 우리 군민 모두에게 따뜻한 위로와 희망을 주는 소중한 시간이 되기를 바란다"며 "고향을 찾는 귀성객과 관광지 방문객, 군민들이 행복하고 안전한 설 명절을 보낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

