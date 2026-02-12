구미시의회 기획행정위원회, 역사·청년·공간혁신 사례 통한 구미형 정책 모델 발굴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 구미시의회 기획행정위원회에서는 지난 10일부터 11일 수요일까지 1박 2일간 제293회 구미시의회 임시회 폐회 중 부산 및 김해 일원의 선도 시설을 방문하여 청년 지원, 보훈 행정, 유휴 공간 재생 정책 전반을 살폈다.

먼저, 부산의 청년 두드림센터를 방문하여 청년들의 취업 지원과 문화 활동이 결합한 청년 통합지원 플랫폼의 운영 사례를 확인했다.

특히, 민·관 협력을 통해 청년들에게 실질적인 '기회의 장'을 제공하는 공간 조성 방식과 맞춤형 취업 컨설팅, 청년 문화 활동 지원 등 청년 밀착형 프로그램 운영 현황을 점검하며, 구미시 청년 정책의 실효성을 높이기 위한 실질적인 방안을 논의했다.

이어 방문한 국립일제강제동원역사관에서는 국가 차원의 역사적 기록물 수집·보존 시스템과 이를 대중에게 전달하는 고도화된 전시 스토리텔링 기법을 시찰했다.

위원들은 역사적 가치를 전 세대에 전달하는 '어린이역사관'과 추모 공간의 조화로운 배치 방식을 면밀히 살피며, 우리 시 박정희 대통령 역사자료관의 콘텐츠 고도화 및 품격 있는 보훈 행정 추진을 위한 시사점을 얻었다.

둘째 날 방문한 김해 지혜의 바다 도서관은 폐교라는 유휴 공공시설을 리모델링하여 개방형 복합문화공간으로 재탄생시킨 공간 재생의 대표적 사례이다.

위원들은 학교 체육관을 웅장한 도서관과 문화 공연장으로 탈바꿈시킨 공간 설계와 지역 공동체의 자발적 참여를 이끄는 독창적인 운영 방식을 청취하며, 구미시 내 노후 공공시설을 시민의 삶의 질을 높이는 지역 거점으로 변모시키기 위한 전략을 모색했다.





장미경 위원장은 "어제의 기억을 담아 오늘을 잇고, 시민 모두의 내일이 행복한 도시를 만드는 것이 우리 위원회가 지향하는 의정활동의 핵심"이라며 "이번 방문을 통해 확인한 역사적 가치의 기록과 청년의 도약, 공간의 혁신 사례들을 구미시 정책에 적극적으로 반영하여 시민들이 체감할 수 있는 내실 있는 성과를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.





