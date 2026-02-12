한화투자증권 '연금&투자의 달인 이벤트' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화투자증권은 다음달 31일까지 연금과 투자를 함께 준비하는 투자자를 대상으로 '연금&투자의 달인 이벤트'를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 연금뿐 아니라 국내주식 투자까지 함께 경험할 수 있어 보다 체계적인 노후 준비와 자산 증식을 지원하는 것이 특징이라고 회사 측은 강조했다.

우선 연금저축 순입금 조건을 달성하고 ISA(개인종합자산관리계좌) 또는 국내주식 조건 둘 중 하나를 추가 달성한 고객에게는 3만원 상당, 연금저축·ISA·국내주식 세 가지 거래 조건을 모두 충족한 고객에게는 5만원 상당의 모바일 배달 상품권을 지급한다.

상품별 조건 달성 기준은 ▲연금저축 및 ISA는 각각 100만원 이상 순입금 ▲ 국내주식은 종합매매계좌 내 100만원 이상 순매수이다. (국내주식은 2026년 1월 1일 기준 종합매매계좌 내 국내주식 잔고가 1만원 미만인 고객에 한해 적용)

연금저축과 IRP(개인형퇴직연금) 고객을 대상으로 '연금 순입금 이벤트'도 함께 진행한다. 연금저축계좌에 300만원 이상 순입금한 고객에게는 입금 금액에 따라 최대 100만원까지, IRP 계좌에 300만원 이상 순입금한 고객에게는 최대 3만원의 모바일 백화점 상품권 혜택을 지급한다.

특히 타 금융기관에서 연금을 이전하거나 ISA 만기 전환 금액을 입금하는 고객은 순입금액의 1.5배를 인정받는 혜택을 누릴 수 있다고 회사 측은 설명했다.





김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 "이번 이벤트는 연금과 투자자산을 함께 관리해볼 수 있는 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "고객이 다양한 금융상품을 연계 활용해 절세 혜택을 높이고 자산관리 경쟁력을 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.





