"전쟁 피하려 자진 복속"…中 드라마 폭발적 인기에 대만도 주목

김성욱기자

입력2026.02.12 08:12

中 사극 드라마 '태평년' 반전 메시지 주목
오늘날 양안관계 은유라는 평가 나오기도
"평화로운 양안관계 상징", "논쟁적 반응"

최근 중국에서 5대 10국 시기를 다룬 사극이 인기를 끌고 있는 가운데, 이 드라마에 담긴 반전사상이 오늘날 양안(중국과 대만) 관계와 관련 있다는 해석이 나온다.


"전쟁 피하려 자진 복속"…中 드라마 폭발적 인기에 대만도 주목 중국 드라마 태평년의 한 장면. MOA
연합뉴스는 11일 글로벌타임스·성도일보 등 중화권 매체를 인용해 "중국 중앙(CC)TV 등에서는 지난달 23일부터 5대 10국(907∼979년)과 북송(960∼1127년) 시기의 분열·혼란상을 다룬 50부작 사극 '태평년(타이핑녠)'이 방영되고 있다"고 보도했다. 3억 5000만위안(약 735억원)이 투입된 대작이다.


이 작품은 오월국 군주 첸훙추가 백성들을 지키기 위해 왕권을 포기하고 자발적으로 송나라에 복속되는 '납토귀송'을 선택해 천하 통일을 돕는다는 내용을 담았다. 즉 '전쟁을 그치는 게 참된 평화'라는 주제로 반전사상을 전하고 있다. 시나리오를 집필한 둥저는 인민일보 인터뷰에서 "혼란기를 사는 누구나 평화를 간절히 바란다"며 "평화가 사람 마음속 가장 위대한 공통분모"라고 말했다.


연합뉴스에 따르면 시대적 배경과 등장인물이 복잡하고 인육을 먹는 등 잔인한 장면이 포함돼 있는데도 5대 10국 시기에 대한 역사 공부 열기가 생길 정도로 인기를 끌고 있는 것으로 알려졌다. 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 이 사극을 주제로 하는 게시물 조회 수는 18억회를 넘겼다고 한다.


"전쟁 피하려 자진 복속"…中 드라마 폭발적 인기에 대만도 주목 5대10국(907∼979년)과 북송(960∼1127년) 시기의 분열·혼란상을 다룬 50부작 사극 '태평년' 포스터. MOA

중국 관영 글로벌타임스는 "송나라 통일을 다룬 드라마가 대만에서도 관심을 끌고 있다"면서 "평화로운 양안 미래를 위한 은유"라고 평가했다. 환구시보도 "드라마는 평화로운 양안 관계의 상징이 됐다"며 "통일을 실현하는 것이 중화민족의 근본이익이며 중화민족의 위대한 부흥을 위한 필연적 요구임을 보여준다"고 전했다.


대만 연합보는 "드라마가 대만에서 뜨거운 논쟁을 부르고 있다"며 "최근 몇 년간 중국 본토에서 대만 통일을 은유적으로 담아내는 드라마가 연달아 제작되고 있다"고 했다. 지난해 공개된 '팽호(펑후)해전', '침묵의 영광' 등이 그 사례다. '팽호대전'은 명나라 유민과 왜구 등 다국적 해적을 이끌고 대만을 근거지로 활동했던 정성공 세력을 청나라 강희제가 정벌하는 과정을 담았다. '침묵의 영광'은 지난 1949년 대만에 잠입해 중화민국 국방부 부참모장까지 올랐다 처형당한 공산당 스파이 우시의 일대기를 다뤘다. 이 작품들은 중국이 지난해 '대만 귀환 80주년'을 선언하며 방영했다.


다만 '팽호해전'과 '침묵의 영광'은 '대만 독립세력'을 적으로 묘사하고 정벌한다는 은유가 담겼지만, '태평년'은 평화적인 귀속을 강조한다는 점에서 차이가 있다.


리궈창 중국역사학원 부원장은 중국 매체 남방창 인터뷰에서 "현재의 지정학적 상황에서는 '싸우지 않고 이기는 것'이 중요하다"며 "(드라마가) 중화민족의 통일로 향하는 필연적 역사 흐름에 대한 인식을 높이고, 통일은 '굴복과 병탄이 아닌 귀환'이자 '끝이 아닌 새로운 시작'이라는 메시지를 대만 사회에 전한다"고 말했다.




김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

