삼성중공업, 컨테이너선 2척 4686억원 수주

올해 누적 수주 12억불
연간 목표의 9% 달성
LNG·에탄·컨테이너·원유선 등 선종 다변화
삼성중공업은 아프리카 지역 선사로부터 컨테이너운반선 2척을 4686억원에 수주했다고 11일 공시했다. 해당 선박은 2028년 5월까지 차례로 인도될 예정이다.
이번 계약으로 삼성중공업의 올해 누적 수주 실적은 총 7척, 12억불을 기록했다. 이는 연간 수주 목표인 139억불의 약 9%에 해당한다.
선종별로는 LNG운반선 2척, 에탄운반선 2척, 컨테이너운반선 2척, 원유운반선 1척 등으로 다양한 선종에서 고르게 수주 실적을 쌓고 있다.
지금 뜨는 뉴스
삼성중공업 관계자는 "컨테이너운반선은 노후선 비중이 높은 8000~13000TEU급을 중심으로 교체 수요가 지속될 것으로 보인다"며 "친환경 기술 경쟁력을 바탕으로 수익성 중심의 수주 전략을 이어가겠다"고 말했다.
서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>