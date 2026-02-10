한국거래소, 창사 이래 첫 스타트업 인수…AI 전환 본격화

전사적 AI 전환·기술 고도화
미래 성장 동력 확보 차원
한국거래소는 전사적 인공지능(AI) 전환 및 기술 고도화를 통한 사업 경쟁력 강화를 위해 데이터 분석 전문 스타트업 '페어랩스'를 인수했다고 10일 밝혔다.
거래소는 이번 인수를 위해 지난 1년간 AI 및 데이터 분야의 30여개 후보 기업을 검토했으며 기술적 역량, 시너지 가능성 등을 고려해 최종 인수 대상을 선정했다.
페어랩스는 2020년 설립 이후 AI를 통해 뉴스·공시·IR·ESG 정보 등 비정형데이터를 의사결정에 활용 가능한 고부가가치 정보로 가공하는 기술 노하우를 보유하고 있으며, 다수의 공공기관 등과 협업을 통한 AI 전환(AX) 컨설팅을 수행하는 등 AI 아키텍처 설계 기술과 산업 응용역량을 동시에 갖춘 것으로 평가받고 있다.
거래소는 신규 투자 재원을 바탕으로 페어랩스의 전문인력 및 기술 인프라 보강 등 비즈니스 기반을 정비하고, 인수 후에도 스타트업 특유의 혁신적인 기업문화가 지속될 수 있도록 기존의 창업주 경영을 그대로 유지할 방침이다.
특히 지수·데이터 사업 등 기존 정보사업의 기술 경쟁력을 고도화하여 지수관리 및 상품개발 등에 적용하고, 시장 관리 업무 전반에 AI 기술을 단계적으로 적용해 거래소의 업무 효율성과 고객 서비스 품질을 제고할 계획이다. 중장기적으로는 페어랩스가 거래소의 핵심 기술 연구개발 및 새로운 수익 창출 조직으로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.
정은보 한국거래소 이사장은 "이번 인수는 한국거래소 70년 역사상 첫 번째 인수 사례이자 글로벌 선진 거래소와 같이 상업화 수익조직으로 변모를 위한 첫발이라는 측면에서 의미가 크다"며 "앞으로 미래 성장 동력 확보를 위해 기업 인수뿐만 아니라 신사업 발굴, 기술 협력 등 다양한 사업 전략을 확대할 계획"이라고 말했다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
