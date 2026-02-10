신한투자증권, 발행어음 1호 특판상품 하루 반 만에 완판

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 9일 첫 출시한 '신한Premier 발행어음' 특판상품 500억원이 하루 반 만에 완판됐다고 10일 밝혔다.

'신한Premier 발행어음'은 신한투자증권이 직접 발행하는 1년 이내 만기의 어음으로, 약정한 수익률에 따라 원금과 이자를 지급하는 상품이다.

신한투자증권은 경쟁력 있는 금리 수준을 내세워 수시형, 약정형, 특판형 상품을 선보였다. 수시형은 세전 연 2.50%의 금리가, 약정형은 기간에 따라 세전 연 2.30%~3.30%의 금리가, 특판형은 조건에 따라 세전 연 3.80%~4.00%의 금리가 적용됐다. 특히 2030 고객을 대상으로 200억원 한도로 판매된 특판 상품은 세전 연 4.0% 금리로 화제를 모았다.

신한투자증권은 발행어음 출시 첫해부터 조달자금의 35%를 모험자본에 투자하며 신한금융그룹의 'K-성장, K-금융'의 기치 아래 생산적금융을 적극 실천해 나갈 방침이다.

이선훈 신한투자증권 대표는 "신한투자증권이 계획하고 있는 생산적 금융에 함께 한 고객들의 열정을 기억하겠다"며 "국내 굴지의 신한금융그룹 네트워크와 다년간 축적된 투자 노하우를 통해 투자자보호, 리스크관리를 동반한 모험자본 투자를 집행해 나가겠다"고 밝혔다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

