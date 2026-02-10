국힘 소장파 모임 "당헌당규 개정 우려…의총 소집 요구"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"당내 모든 징계 논의 끝내야"

국민의힘 초·재선 중심의 소장파 모임인 대안과 미래가 당 지도부에 의원총회 소집을 요구하기로 했다. 오는 6월 지방선거에서 인구 50만명 이상 지역의 기초자치단체장에 대한 공천 권한을 중앙당에서 가져가는 당헌·당규 개정이 당내 민주주의와 지방 분권 가치에 역행한다는 이유에서다.

국민의힘 초·재선 중심의 소장파 모임인 '대안과 미래'가 10일 국회 의원회관에서 모임을 열고 있다. 연합뉴스

대안과 미래 간사인 이성권 국민의힘 의원은 10일 국회의원회관에서 대안과 미래 비공개 회의를 진행한 뒤 이런 의견을 모았다고 말했다. 이 의원은 "어제 의총에서 보고된 당헌·당규 개정안에 심각한 우려를 표명한다"고 설명했다. 그러면서 "오늘 중에 대안과 미래가 중심이 돼서 당헌·당규 개정안에 대한 의원들의 충분한 숙의를 위한 의총 소집을 요구할 예정"이라고 했다.

이 의원은 "가장 문제 많은 사안으로 논의된 것은 인구 50만 이상 기초단체장에 대한 공천을 중앙당에서 가져가는 문제"라며 "당내 민주주의와 지방 분권이라는 지향 가치에, 시대에 역행하는 부분이라 문제가 있다고 봤다"고 짚었다. 또 "청년 가산점 제도라든지 혹은 지도 체제 관련된 문제라든지 여러 토론해야 할 현안이 있기에 이점에 대한 의총 소집을 요구하기로 했다"고 덧붙였다.

대안과 미래는 오늘 오전 중에 의총 소집요구서를 작성해 제출할 예정이다. 이 의원은 "오늘은 오후에는 국회 대정부질문이 있어서 내일 정도 시점으로 의총 소집을 요구할 예정"이라고 설명했다.

대안과 미래는 배현진 의원, 고성국씨를 포함한 모든 징계 논의를 끝내야 한다는 의견도 냈다. 이 의원은 "한동훈 전 대표, 김종혁 위원장에 이어서 최근 징계 관련 당내 분위기가 있는데, 지방선거를 앞두고 덧셈 정치를 하지 못할망정 뺄셈 정치를 하고 당내 갈등과 배제 정치가 횡횡하는 것은 선거 승리에 도움이 안 된다"며 "관련 사람들의 자제와 철회, 지도부의 정치적 노력을 촉구한다"고 했다.





이 의원은 또 "지도부가 통합 역할을 해야 한다"고 재차 강조했다. 그러면서 "(갈등을) 방치하는 것은 특정 입장을 두둔하는 것처럼 보일 수 있다"고 짚었다. 구체적으로 "지도부가 윤리위원회 징계 진행 부분에 대해 철회 내지 중단될 수 있도록 지도력을 발휘해달라"는 게 이 의원 설명이다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

