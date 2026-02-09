아이들 식탁에 파수꾼이 생겼다… 동의과학대 ‘얌얌스카우트’ 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 의견 반영, 급식 만족도↑



어린이집 원장 등 16명 참여

동의과학대학교(총장 김영도)가 위탁 운영하는 부산진구 어린이·사회복지급식관리지원센터(센터장 한진숙)는 지난 1월 13일 2026년 어린이급식소 식단모니터링단 '얌얌스카우트' 발단식을 개최했다고 9일 전했다.

동의과학대학교가 위탁 운영하는 부산진구 어린이·사회복지급식관리지원센터가 어린이급식소 식단모니터링단 '얌얌스카우트' 발단식을 개최하고 있다. 동의과학대 제공

이 행사는 부산진구 어린이·사회복지급식관리지원센터 통합 가이드라인에 따라 급식소의 요구를 식단에 반영하고, 어린이급식소 현장 대표들의 자문과 의견을 수렴해 만족도가 높은 양질의 식단을 구성하기 위해 마련됐다.

발단식에는 부산진구 내 등록된 국공립·민간·가정어린이집 분과별 원장 10명과 센터 직원 6명 등 총 16명이 참석했다. 행사는 위촉장 수여를 시작으로 프로그램 운영 안내, 모니터링 의견서 작성 방법 교육, 얌얌스카우트 선서 순으로 진행됐다.

이번 모니터링단에는 가야2동로사어린이집과 개금3동한다솜어린이집 등 국공립 어린이집 6곳을 비롯해 민간 2곳(사계절꾸미랑, 숲속느티나무), 가정 2곳(도담도담, 피터팬) 등 다양한 유형의 급식소 대표들이 참여해 현장의 의견을 전달할 예정이다.

'얌얌스카우트'를 통해 제안된 의견은 실제 급식 식단 구성에 적극 반영되며, 이를 바탕으로 지역사회 어린이들에게 보다 건강하고 균형 잡힌 먹거리를 제공하는 표준 모델을 구축할 계획이다.

행사에 참여한 한 어린이집 원장은 "현장의 의견이 식단에 반영될 수 있는 소통의 장이 마련돼 의미가 크다"며 "아이들에게 더 나은 급식을 제공할 수 있도록 성실히 활동하겠다"고 말했다.

한진숙 센터장은 "현장과의 긴밀한 협력을 통해 급식 서비스의 질을 높이고, 어린이들의 올바른 식습관 형성과 건강 증진을 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





부산진구 어린이·사회복지급식관리지원센터는 지역 내 영양사가 없는 소규모 급식소를 대상으로 위생·영양 관리 지원 서비스를 제공하며 지역 보건 증진에 기여하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

