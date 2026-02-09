케이엔에스, 해성옵틱스와 MOU 체결…카메라 비전 센서 시장 진출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단산업 무인화 전문기업 케이엔에스는카메라 모듈 및 광학 전문기업 해성옵틱스와 '인공지능(AI) 자율 생산 고도화 시스템 구축을 위한 전략적 파트너십' 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 해성옵틱스의 베트남 법인인 '해성비나' 생산시설에 AI 기술을 적용한 혁신 광학식 손떨림 방지(OIS) 자동화 라인 구축을 핵심 목표로 한다. 케이엔에스는 AI 기반 OIS 자동화 라인 구축을 위한 장비 설계부터 제작, 설치 및 시운전에 이르는 모든 과정을 턴키(Turn-key) 방식으로 수행할 예정이다.

양사는 오는 4월 첫 발주를 시작으로 6월 2차 프로젝트 진행, 8월 최종 시운전 및 구축 완료라는 구체적 실행 로드맵을 설정한 상태다. 케이엔에스는 설비 구축 완료 후에도 전문 엔지니어를 현지에 상주시켜 밀착 지원을 진행하고 공정 안정화 리스크를 최소화한다는 계획이다.

케이엔에스는 독보적인 '초정밀 얼라인 기술'과 '고속 다축 정밀 구동 설계' 역량을 보유하고 있으며, 복합 동작을 정밀하게 제어하는 'AI 기반 CAM 구동 기술'을 통해 센서 등 초소형 부품 조립 공정에서 생산성과 정밀도를 동시에 확보할 수 있다.

양사는 단순히 설비 공급에 그치지 않고 차세대 모델 양산을 위한 공정 기술 고도화를 목표로 '공동 개발 프로젝트'도 병행 추진할 예정이다. 특히, 모바일 분야를 넘어 로봇용 액츄에이터, 카메라 기반 자율주행용 센서, 전장 부품 등으로 협력 범위를 단계적으로 확대한다는 방침이다. 카메라 기반 비전 센서는 라이다(LiDAR), 레이더(RADAR)와 함께 자율주행 및 로봇 산업의 3대 핵심 센서로 꼽힌다.





케이엔에스 관계자는 "해성옵틱스는 국내외 주요 대기업에 카메라 모듈 및 전장용 부품을 공급하는 핵심 파트너사로, 전방시장 수요 확대에 대응하고 생산 효율성을 높이기 위해 당사와 협력 논의를 진행했다"며 "이번 프로젝트를 성공적으로 완수해 센서 자동화 설비 분야에서 사업 경쟁력과 영향력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





