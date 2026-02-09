삼성전자, 밀라노 올림픽 연계 청소년 사회공헌 프로그램 운영

'솔브포투모로우' 운영…8일 홍보대사 위촉식

스포츠기술·건강과 환경 부문 10팀 선정

삼성전자가 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽과 연계해 미래 인재를 육성하고 지원하는 청소년 사회공헌(CSR) 프로그램을 운영한다.

삼성전자는 국제올림픽위원회(IOC)와 8일(현지시간) 이탈리아 밀라노에 있는 삼성 하우스에서 글로벌 청소년 CSR 프로그램 '삼성 솔브포투모로우(Samsung Solve for Tomorrow)' 홍보대사 위촉식을 진행했다고 9일 밝혔다.

8일(현지시간) 이탈리아 밀라노 삼성 하우스에서 열린 '삼성 솔브포투모로우(Samsung Solve for Tomorrow)' 홍보대사 위촉식에서 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장, 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장, 삼성 솔브포투모로우 홍보대사들이 단체 사진을 촬영하고 있다. 삼성전자

행사에는 커스티 코번트리 IOC 위원장, 김재열 IOC 집행위원(삼성글로벌리서치 사장), 아우비타 라필라 IOC 올림피즘 365 위원회 위원장, 이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장, 성일경 삼성전자 유럽총괄 등 삼성전자, IOC, 삼성 솔브포투모로우 관계자 80여명이 참석했다.

삼성전자의 대표적인 글로벌 청소년 CSR 프로그램 '삼성 솔브포투모로우'는 전세계 청소년들이 STEM(과학·기술·공학·수학) 역량을 통해 지역사회의 난제를 해결하는 아이디어 경진대회로 2010년부터 시작됐다.

이번 동계올림픽 '삼성 솔브포투모로우' 홍보대사는 전세계 각 지역의 우승팀 가운데 혁신성, 확장 가능성, 사회적 영향력 등이 탁월한 10개 팀이 선정됐다. 운동 중 습기와 충격으로부터 보청기를 보호하는 스포츠 헤어밴드 등 스포츠기술 부문 5팀과 상처 상태를 센서로 실시간 모니터링, 감염을 감지하는 AI 기반 스마트 밴드 등 건강과 환경 부문 5팀이 선정됐다.

선발된 홍보대사는 향후 2년간 솔루션을 제품화하기 위한 다양한 지원을 받는다.

삼성전자와 IOC는 '삼성 솔브포투모로우' 홍보대사들의 창의적인 솔루션을 올림픽 팬들에게 선보이기 위해 밀라노 현지에서 전시관도 운영한다. 전시관은 9일부터 10일까지(현지시간) 이탈리아 밀라노에 있는 스타트업 육성센터 스마트시티랩에 마련된다.

커스티 코번트리 IOC 위원장은 "청소년들이 기술을 이용해 더 포용적이고 지속 가능하면서 건강하고 활동적인 미래를 만들어가고 있다"며 "무엇보다도 그들이 스포츠와 기술, 문제해결 능력을 활용해 삶을 변화시키는 모습을 보게 돼 기쁘다"고 밝혔다.





이원진 삼성전자 글로벌마케팅실장은 "삼성전자는 기술 혁신과 스포츠를 통해 사회에 기여하고, 전세계 청소년들이 성장할 수 있는 기회 창출에 힘써 왔다"며 "이번에 선정된 삼성 솔브포투모로우 홍보대사가 기술과 스포츠를 통해 긍정적인 사회변화를 이끄는 미래 주역으로 성장할 수 있도록 IOC와 함께 적극 지원할 것"이라고 말했다.





