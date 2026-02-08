'배추보이' 이상호, 평행대회전 예선 전체 6위 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀라노·코르티나 동계올림픽 안정된 레이스

김상겸 8위 16강, 조완희 18위 결선 불발

세계랭킹 1위 45세 백전노장 피슈날러 1위

'배추보이' 이상호(넥센윈가드)가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회전 예선에서 6위로 결선에 진출했다.

그는 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 평행대회전 예선에서 1·2차 시기 합계 1분 26초 74로 6위를 차지해 16명이 겨루는 결선에 올랐다.

스노보드 평행대회전에선 32명의 선수가 2명씩 나눠 블루·레드 코스에서 한 차례씩 경기해 합산 기록에 따라 상위 16명이 토너먼트에 올라간다. 이날 16강부터 결승까지 단판 승부 방식으로 순위를 가린다.

이상호는 2018년 평창 대회 이 종목 은메달리스트이다. 2022년 베이징 대회 8강 탈락의 아쉬움을 딛고 두 번째 올림픽 메달에 도전한다. 이상호가 메달을 획득하면 동·하계를 통틀어 한국의 올림픽 400번째 메달이 된다.

함께 남자부에 출전한 김상겸(하이원)은 1·2차 시기 합계 1분 27초 18을 기록, 8위로 16강에 합류했다. 조완희(전북스키협회)는 1분 27초 76으로 18위에 그쳐 결선에 오르지 못했다.





세계랭킹 1위인 45세 백전노장 롤란드 피슈날러(이탈리아)가 1분 25초 13의 전체 1위 기록으로 결선에 진출했다. 피슈날러는 이번 시즌 국제스키연맹(FIS) 월드컵에서 3승을 거둔 최강자다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

