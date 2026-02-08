기업 10곳 중 6곳 "설 연휴 '5일' 휴무"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경총 설휴무 실태조사

기업 58.7% "설 상여금 지급"

국내 기업 10곳 중 6곳은 올해 설 연휴에 5일을 쉬는 것으로 파악됐다.

8일 한국경영자총협회(경총)는 전국 5인 이상 447개 기업을 대상으로 '설 휴무 실태조사'를 실시한 결과 설 휴무 실시 기업 64.8%는 5일간 휴무하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

이번 설 연휴는 주말(오는 14∼15일)에 이어 설 공휴일(16∼18일)까지 이어진다. '4일 이하'와 '6일 이상' 응답 비중은 각각 26.1%, 9.2%였다. 여기서 5일을 초과해 '6일 이상' 휴무하는 기업 59.4%는 '단체협약, 취업규칙에 따른 의무적 휴무 실시'를 이유로 꼽았다.

서울 용산구 서울역에서 귀성객들이 고향가는 열차를 타기 위해 이동하고 있다. 조용준 기자

기업 규모별로도 300인 이상 기업은 '6일 이상 휴무'라는 응답(22.7%)이 300인 미만 기업(7.6%)보다 높았다. 올해 설 상여금을 지급하겠다는 기업 비중은 58.7%로 지난해(61.5%)와 비교해 2.8%포인트 줄었다.

설 상여금 지급 방식은 '정기상여금으로만 지급'(66.3%)하는 경우가 가장 많았다. 이어 '별도 상여금만 지급'(28.6%), '정기상여금 및 별도 상여금 동시 지급'(5.2%) 순으로 파악됐다. 별도 상여금이란 단체협약·취업규칙에 명시돼 정기적으로 지급되는 상여금이 아닌 사업주 재량에 따라 주어지는 상여금을 말한다. 별도 상여금을 지급하겠다는 기업 85.7%는 별도 상여금을 전년과 비슷한 수준으로 지급하겠다고 했다.

올해 설 경기 상황을 묻는 말에는 '전년과 비슷한 수준'이라는 응답이 55.6%로 가장 많았다. 다만 올해 설 경기가 '전년보다 악화됐다'는 응답은 39.5%로 작년 조사(60.5%) 때와 비교해 크게(21.0%포인트) 감소했다.





한편, 경총은 올해 영업이익 전망을 묻는 말에 응답 기업 50.9%가 '작년보다 증가'를 택했다고 소개했다. '작년보다 감소' 응답 비중은 36.0%로 나타났다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

