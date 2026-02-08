北, 9차 당대회 이달 하순 개최…대내외 정책방향 발표 전망

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한이 향후 5년간의 국정 노선을 설정할 노동당 9차 대회를 2월 하순 평양에서 개최한다.

8일 조선중앙통신은 전날 당 중앙위원회 본부에서 김정은 국무위원장의 지도로 당 제8기 제27차 정치국 회의를 열고 이같이 결정했다고 전했다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 1일 평안북도 압록강 위화도지구에 건설된 신의주온실종합농장 준공식에 참석해 축하연설을 했다고 조선중앙TV가 2일 보도했다. 연합뉴스

이날 회의는 김정은 위원장 위임에 따라 조용원 당 조직비서가 집행했다. 박태성·최룡해 등 정치국 상무위원, 리일환·박정천·김덕훈·최선희·노광철·정경택·리영길 등 정치국 위원들과 후보위원들이 참석했다.

북한은 당대회에 참가할 대표자를 뽑는 절차도 마무리하는 등 당대회 개최를 위한 실무적 절차를 사실상 완료한 것으로 보인다.

또한 통신은 지난달 28일부터 이달 6일까지 각 도(직할시)당과 내각, 인민군, 사회안전성, 철도성 당위원회를 비롯한 당조직 대표회를 열어 당대회에 보낼 대표자를 선출하고 방청자를 추천했다고 보도했다.

북한에선 당이 모든 국가기관의 의사결정을 지휘하는 체제인 만큼, 당대회가 곧 최상위 의사결정 기구다. 이번 9차 당대회에서는 2021년 8차 당대회 이후 5년간의 성과를 결산하고 향후 5년간의 대내·대외 정책의 방향이 발표될 것으로 전망된다. 특히 김정은 위원장이 대남·대미 등 대외 정책에서 어떤 언급을 할지 주목된다.

김정은 위원장에게 새로운 정치적 위상이 부여될지도 관심이다. 일각에선 김일성이 지녔던 주석직 부활 가능성을 제기한다. 다만 주석이 당 직책이 아니라 국가직이라는 점에서 실제 결정이 내려져도 당대회가 아닌 후속 최고인민회의에서 이뤄질 수 있다.





경제정책 윤곽도 드러날 전망이다. 북한은 최근 지방공장 및 병원, 봉사소 착공에 열을 올리고 있다. 지난 7일에도 황해북도 신평군과 평안북도 선천군에서 착공식이 열렸다. 당대회를 앞두고 역점 사업인 지방발전 분야에서 최대한의 치적 홍보 효과를 누리려는 의도로 풀이된다.





