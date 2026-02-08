정원오 "서울시장 출마하겠다"…"세금 아깝지 않은 서울 만들 것"

8일 문래동 북콘서트서 밝혀
구청장 출신 이해식·채현일 의원 참석
정원오 성동구청장이 8일 서울시장 선거 출마 의사를 공식적으로 밝혔다.
정 구청장은 이날 오후 2시 서울 영등포구 문래동 복합문화공간 '올댓마인드'에서 열린 북콘서트에서 '어떤 서울울 원하냐'는 질문에 "세금이 아깝지 않은 서울을 만들고 싶다"며 "서울시장에 출마하겠다"고 말했다.
정 구청장은 "4년이라는 서울시장 임기 동안 거창한 것을 이룰 수는 없을 것"이라면서 "시민들이 바라는 것은 내 삶을, 일상생활을 행정이 얼마나 편하고 안전하게 뒷받침해 줄 것인지, 시민들은 그런 서울을 원하는 것 같다"고 했다.
정 구청장은 "요즘 서울시가 하는 일을 보면 시민들의 요구에 의해 일을 하는 게 아니라 행정이 필요해서 하는 게 많은 것 같다"며 "시민들의 요구와 시민들의 불편함을 해결하는 데서 행정이 시작해야한다"고 말했다.
이날 행사에는 더불어민주당 이해식·채현일 의원 등 서울 구청장 출신 국회의원들이 함께했다. 정 구청장이 재개발 대신 도시재생을 통해 변화를 이끈 문래동에서 출마 의사를 밝힌 것은 성수동 재정비 경험을 서울 전역으로 확대하겠다는 메시지로 풀이된다.
정 구청장은 공식 출마 선언은 설 연휴 이후 별도로 진행한다고 밝혔다.
김민진 기자 enter@asiae.co.kr
