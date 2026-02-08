정원오 "서울시장 출마하겠다"…"세금 아깝지 않은 서울 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

8일 문래동 북콘서트서 밝혀

구청장 출신 이해식·채현일 의원 참석

정원오 성동구청장이 8일 서울시장 선거 출마 의사를 공식적으로 밝혔다.



정 구청장은 이날 오후 2시 서울 영등포구 문래동 복합문화공간 '올댓마인드'에서 열린 북콘서트에서 '어떤 서울울 원하냐'는 질문에 "세금이 아깝지 않은 서울을 만들고 싶다"며 "서울시장에 출마하겠다"고 말했다.

정원오 성동구청장(왼쪽)이 8일 서울 올댓마인드 문래에서 열린 북콘서트에서 발언하고 있다. 연합뉴스 제공.

정 구청장은 "4년이라는 서울시장 임기 동안 거창한 것을 이룰 수는 없을 것"이라면서 "시민들이 바라는 것은 내 삶을, 일상생활을 행정이 얼마나 편하고 안전하게 뒷받침해 줄 것인지, 시민들은 그런 서울을 원하는 것 같다"고 했다.

정 구청장은 "요즘 서울시가 하는 일을 보면 시민들의 요구에 의해 일을 하는 게 아니라 행정이 필요해서 하는 게 많은 것 같다"며 "시민들의 요구와 시민들의 불편함을 해결하는 데서 행정이 시작해야한다"고 말했다.

이날 행사에는 더불어민주당 이해식·채현일 의원 등 서울 구청장 출신 국회의원들이 함께했다. 정 구청장이 재개발 대신 도시재생을 통해 변화를 이끈 문래동에서 출마 의사를 밝힌 것은 성수동 재정비 경험을 서울 전역으로 확대하겠다는 메시지로 풀이된다.





정 구청장은 공식 출마 선언은 설 연휴 이후 별도로 진행한다고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

