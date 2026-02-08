용산 청화아파트 재건축 확정…한강·남산뷰 주거단지로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 679세대 주거단지로 재편

용산구 청화아파트의 재건축이 확정됐다.

서울시는 도시계획위원회를 개최하고 '청화아파트 재건축사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정·경관심의안'을 수정 가결했다고 8일 밝혔다.

청화아파트는 1982년 준공된 이태원동 경사지에 위치한 노후단지에서 최고 21층 공동주택 679세대 규모 주거단지로 재탄생한다.

이번 정비계획은 한강과 남산의 자연경관과 조화를 이루는 주거환경 조성에 중점을 뒀다.

서울시는 한남동 재정비촉진사업, UN사 부지 개발사업, 용산공원 조성사업 등 주변 대규모 개발계획과 연계성을 고려하고, 한남 지역의 높이 기준을 준수해 계획을 수립했다고 설명했다.

대상지가 구릉지에 위치한 특성을 고려해 지형을 따라 건물을 배치해 경관 영향을 줄일 예정이다. 또 수직 보행 동선과 보행 약자를 위한 경사로를 설치해 이용자의 접근성과 이동 편의성을 확보할 예정이다.

또 한남·이태원 일대 중심가로인 보광로변에는 근린생활시설과 개방형 공동이용시설을 집중적으로 배치한다는 계획이다.





최진석 서울시 주택실장은 "청화아파트는 한강과 남산이 만나는 중요한 입지"라며 "고품격 주거 단지를 조성해 도시의 가치를 높일 수 있도록 다각적으로 지원하겠다"고 말했다.





