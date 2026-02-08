'무려 80%' 해외서 넘치는 일본 호감도…한국인은 16% 올라 56%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

태국·프랑스서 한국 호감도 5%P↑

한국인 74% "트럼프, 세계에 나쁜 영향"

한국인 절반 이상이 일본에 호감을 느낀다는 일본 언론의 여론조사 결과가 나왔다.

8일 일본 공익재단법인 신문통신조사회는 지난해 11∼12월 한국, 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 태국 등 6개국에서 각각 약 1000명을 대상으로 진행한 대일 미디어 여론조사에서 '일본에 호감이 있다'는 한국인이 56.4%였다고 전했다.

김포공항 국제선 출국장. 연합뉴스

한국인의 이 같은 응답은 전년도와 비교하면 15.8%포인트 상승한 것이다. 2014년 조사를 시작하고, 한국인의 대일 호감도가 50%를 넘은 것은 처음이다. 한국인의 일본에 대한 호감도는 10∼30대에서 비교적 높았고, 50대가 45.6%로 가장 낮았다.

다만 다른 나라에 비해서는 낮았다. 태국, 미국, 영국, 프랑스의 일본 호감도는 모두 80%를 넘었다. 러시아도 전년에 비해 12.5%포인트 하락했지만, 56.5%로 한국보다는 소폭 높았다.

조사 대상국의 '한국 호감도'는 태국과 프랑스에서 높은 편이었다. 태국은 전년 대비 5.5%포인트 오른 75.1%, 프랑스도 5.5%포인트 상승한 68.1%였다. 이어 러시아(61.7%), 미국(50.9%), 영국(42.2%) 순으로 한국 호감도가 높았다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난달 13일 일본 나라현에서 정상회담 후 환담장에서 드럼 합주를 하고 있다. 다카이치 총리는 학창 시절 헤비메탈 록밴드 드러머로 활동했다. 연합뉴스

미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 미국 대통령에 대해선 모든 나라에서 부정적 평가가 많았다. 트럼프 대통령이 세계에 나쁜 영향을 미친다고 답한 응답자 비율은 한국이 73.7%로 가장 높았다. 프랑스와 태국에서도 70%를 넘겼고, 영국은 62.3%였다. 이어 미국 57.9%, 러시아 52.2% 순이었다. 트럼프 대통령과 같은 인물이 자국 지도자가 되지 않기를 바란다는 응답자 비율도 모든 나라에서 50%를 웃돌았다.





도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월30일 부산 공군 제5공중기동비행단 내 나래마루에서 미중 정상회담을 마친 뒤 회담장을 나서며 대화하고 있다. 연합뉴스

한국인은 '세계 평화에 위협이 되는 나라'로 중국을 가장 많이 꼽았다. 2023년 응답 대비 9.1%포인트 오른 28.7%였다. 이어 북한(21.7%), 러시아(18.8%), 미국(16.4%) 순이었다. 2023년 대비 북한은 6.6%포인트 하락하고 러시아도 3.1%포인트 하락했다. 미국은 4.0%포인트 올랐다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

