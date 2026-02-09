남은 생은 따로따로…'이혼 상담' 60대 비중 20년새 4배로 급증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 한국가정법률상담소 통계

男 내담자 절반, 60대 이상

90세 男·88세 女도 내담상담

60대 이상 노년층의 이혼 상담 비중이 최근 20년 새 급증한 것으로 나타났다.

9일 한국가정법률상담소(이하 상담소)가 낸 '2025년도 상담 통계'에 따르면 2025년 한해 상담소가 처리한 상담 건수는 5만2037건이었다. 이 중 면접 상담은 2만646건, 전화상담 2만9730건, 인터넷 상담 1061건, 순회 상담 48건이었다.

면접 상담 중 이혼 상담은 5090건(24.7%)으로, 전년도(24.0%)보다 약간 늘었다. 여성 내담자는 4013명, 남성은 1077명으로 여성이 압도적으로 많았다.

지난해 이혼 상담을 받은 여성의 연령대를 보면 40대(30.5%)가 가장 많았고, 그 다음으로는 60대 이상(22.1%), 50대(21.4%), 30대(20.2%), 20대(5.7%), 10대(0.1%)의 순이었다. 남성은 60대 이상(49.1%)이 절반 가까이나 됐다. 이어 50대(21.5%), 40대(18.8%), 30대(8.4%), 20대(2.2%)가 뒤따랐다.

여성의 경우 20년 전인 2005년에는 30대(34.5%), 40대(33.0%), 50대(19.8%) 순으로 상담 비중이 높았으나 2025년에는 40대, 60대 50대(21.4%)로 순위가 바뀌면서 중장년층의 상담 비중이 상대적으로 높았다. 특히 60대 여성의 경우 20년 새 상담 비중이 5.8%에서 22.1%로 4배 가까이 증가했다.

남성도 2005년에는 30대(35.3%), 40대(26.4%), 50대(22.8%), 60대 이상(12.5%), 20대(3.1%) 순이었으나, 2025년에는 60대 이상(49.1%), 50대(21.5%), 40대(18.8%)로 순위가 바뀌었다. 60대 남성도 2005년 12.5%에서 49.1%로 4배 가까이 비중이 늘었다. 1995년 60대 이혼 상담 비중은 여성 1.2%, 남성 2.8%에 지나지 않았다. 30년 만에 여성은 10배, 남성은 17배 넘게 증가한 것이다.

이혼 상담 사유로는 여성 2명 중 한 명은 '남편의 부당대우'(55.1%)를 꼽았다. 남성은 '기타 혼인을 계속하기 어려운 중대한 사유(장기별거·성격 차이·배우자의 이혼 강요·경제 갈등·불성실한 생활·처가와 갈등 등)'가 56.7%로 가장 컸다.





이혼 상담을 받은 내담자 중 최고령자는 여성 88세, 남성 90세였다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

