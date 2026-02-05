취업의 문턱 낮춘 동서대, 고용부 ‘대학일자리플러스센터사업’ 성과평가 2년 연속 최고등급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

I’M READY Plus 시스템 고도화, 전주기 맞춤형 취업 지원 실현



졸업생·지역 청년까지 서비스 대상↑… 지역 청년 고용 허브 역할

동서대학교(총장 장제국)는 고용노동부가 주최하고 한국고용정보원이 주관하는 '2025년도 대학일자리플러스센터사업 성과평가'에서 지난 2024년도에 이어 2년 연속 최고 등급인 '우수대학'으로 선정됐다.

대학일자리플러스센터 2년연속 우수선정. 동서대 제공

이번 평가는 전국 대학일자리플러스센터 운영 대학을 대상으로 지난 1년간의 진로·취업 지원 성과와 지역 청년 고용 활성화 기여도를 종합적으로 점검한 결과다.

동서대는 인프라 고도화, 프로그램의 내실화, 지역 거버넌스 구축 등 모든 항목에서 높은 점수를 받으며 취업 명문 대학으로서의 위상을 다시 한번 입증했다.

동서대는 2019년 대학일자리센터사업 시작 이래, 자체적인 취업 지원 시스템인 'I'M READY'를 통해 원스톱 서비스를 제공해왔다. 특히 2024년 '재학생 맞춤형 고용서비스'와 2025년 '졸업생 특화 프로그램' 사업에 잇따라 선정되며, 시스템을 'I'M READY Plus'로 업그레이드했다. 이를 통해 신입생부터 졸업생, 지역 청년에 이르기까지 전주기를 아우르는 밀착형 지원 체계를 완성했다.

지난 한 해 동안 동서대는 부산시(부산경제진흥원)와 지역 유관 대학들과 연합해 다채로운 청년 지원 행사를 기획했다. 또 부산북부고용센터와 협업해 △구직 의욕 고취를 위한 심리 상담 △기업 채용 설명회 △현직자 직무 멘토링 △기업 탐방 등 실질적인 구직 역량 강화 프로그램을 운영했다. 'DSU 청년고용 서포터즈'를 통해 청년 눈높이에 맞춘 정책 홍보 활동을 펼친 점도 긍정적인 평가를 받았다.

특히 이번 성과에서 주목받은 부분은 '졸업생 특화 프로그램'이다. 동서대는 지역의 미취업 청년을 선제적으로 발굴해 개인별 취업 준비도와 희망 직무에 최적화된 맞춤형 솔루션을 제공했다. 전담 인력 배치를 통한 1:1 상담 강화와 수요자 중심의 프로그램 기획은 참가자들로부터 높은 만족도를 이끌어냈으며, 이는 지역 청년 고용의 사각지대를 해소하는 성과로 이어졌다.





정도운 동서대 대학일자리플러스센터장은 "미취업 졸업생과 지역 청년을 위한 선제적 지원을 통해 대학이 지역 사회 고용 허브로서 사각지대를 해소하는 데 기여하고 있다"며 "앞으로도 지자체·기업체와의 견고한 거버넌스를 바탕으로 양질의 일자리를 발굴하고, 수요자 중심의 진로·취업 서비스를 더욱 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr

