경찰, '대통령실 PC 초기화 의혹' 정진석 소환 통보

직권남용 등 혐의 적용해 피의자 입건

3일 윤재순 전 비서관 소환조사 진행

내란 특검 사건을 넘겨받아 수사 중인 경찰이 윤석열 전 대통령 탄핵 전후로 대통령실 PC 초기화를 지시한 의혹을 받는 정진석 전 대통령비서실장에 소환을 통보한 것으로 파악됐다.

4일 경찰 등에 따르면 경찰청 특별수사본부는 정진석 전 실장 측에 출석을 요구했다.

정진석 전 대통령비서실장. 김현민 기자

정진석 전 실장은 윤석열 전 대통령 탄핵 전후로 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 함께 대통령실 PC 초기화를 지시한 혐의를 받는다. 앞서 그가 지난해 4월 정권 교체에 대비해 윤 전 비서관이 마련한 PC 초기화 작업인 이른바 '플랜B' 계획을 보고받고 승인했다는 의혹이 제기됐다.

경찰은 이 같은 조치가 비상계엄 관련 증거를 은폐하기 위한 것이라고 보고, 정 전 실장 등을 공용전자기록 손상 및 대통령기록물관리법 위반, 직권남용 등 혐의 피의자로 입건했다.

내란 특검팀은 비상계엄 관련 수사에 대비해 대통령실 차원에서 증거를 인멸하려 했을 가능성을 놓고 수사했지만, 대통령기록물 분량이 방대한 탓에 수사기한 내에 끝내지 못했다.





이후 사건은 경찰로 이첩됐고, 특수본은 전날 윤 전 비서관을 피의자로 불러 조사했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

