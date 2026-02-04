BNK부산은행, 기장군에 설맞이 생필품 꾸러미 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1400만원 상당 280세트 전달… 저소득 취약계층 지원

부산 기장군은 BNK부산은행이 설 명절을 맞아 생필품 꾸러미 280세트(1400만원 상당)를 기탁했다고 4일 전했다.

BNK부산은행이 기장군에 생필품 꾸러미를 전달하고 있다. 기장군 제공

지난 2일 전달된 생필품은 부산사회복지공동모금회를 통해 저소득 취약계층 280가구에 전달될 예정이다.

박문철 BNK부산은행 동부영업그룹장 상무는 "경제적으로 어려운 시기에 이웃들이 보다 따뜻하고 풍요로운 설 명절을 보내길 바란다"며 "지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌과 나눔 활동을 지속하겠다"고 말했다.

정종복 기장군수는 "설 명절을 맞아 뜻깊은 성품을 기탁해주신 데 감사드린다"며 "도움이 필요한 주민들에게 정성껏 전달하겠다"고 말했다.





기장군은 지역 금융기관과 민간단체와의 협력을 통해 취약계층 지원과 나눔 문화 확산에 힘쓴다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

