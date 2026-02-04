평택시, '음식점 위생등급 지정업소'에 청소비 70만원까지 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 평택시는 이달부터 '음식점 위생등급 지정업소'에 대한 청소비 지원 사업을 시행한다고 4일 밝혔다.

'음식점 위생 등급제 지정업소'란 위생 관련 분야에 대해 식품의약품안전처의 평가를 받은 후 '매우 우수', '우수', '좋음' 등의 등급을 받은 음식점을 말한다.

사업 지원 대상은 관내 음식점 위생등급 지정업소이며, 사업신청일 기준으로 위생등급 최종 지정일로부터 1년이 지난 일반음식점, 휴게음식점, 제과점 등 40곳을 대상으로 예산 소진 때까지 지원한다.

지원 범위는 덕트·후드·환풍기 등 주방 시설, 주방, 객석, 객실의 바닥, 벽 등의 청소비로, 업소당 최대 70만원까지 지원한다.





참여 희망 점주는 신청서와 구비서류를 갖춰 평택시청 식품정책과로 방문 또는 우편으로 신청하면 된다. 자세한 사항은 평택시청 누리집의 고시공고에서 확인할 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

